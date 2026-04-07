Проблемы начнутся не сразу: сколько пройдет времени, прежде чем люди заболеют на Луне

Впервые люди готовятся не просто посетить Луну, а жить и работать там в течение длительного времени. Но жизнь на Луне может оказаться достаточно сложной.

С одной стороны, если люди начнут жить длительное время на Луне, это сделает человечество космической цивилизацией. Но с другой стороны организм человека столкнется с большим количеством опасностей во время длительного пребывания на поверхности спутника Земли. О них рассказывает Дэмиан Бейли, профессор физиологии и биохимии, из Университета Южного Уэльса, Великобритания, пишет Фокус.

NASA планирует построить первую базу на Луне уже в начале 2030-х годов. Подобные планы вынашивает и Китай, а также некоторые другие страны. Несмотря на то, что строительство базы на Луне будет стоить десятки миллиардов долларов, человечество получит возможность стать по-настоящему космической цивилизацией. Ведь на Луне со временем может появиться целая колония с большим количеством населения. Длительное пребывание на Луне может научить нас каким образом можно выжить на Марсе, когда там также появятся первые базы.

Но жизнь на Луне станет настоящим испытанием для всех систем органов человеческого тела. Лунная среда подвергнет людей уникальной совокупности физических, химических, биологических и психологических стрессов, которые необходимо будет преодолеть.

К ним относятся низкая гравитация на Луне, составляющая 1/6 земной, постоянное воздействие опасного космического и солнечного излучения, резкие перепады температуры, токсичная лунная пыль, нарушение циклов сна и длительное пребывание в замкнутом пространстве.

На Луне люди будут подвержены более сильному влиянию космического и солнечного излучения от которого на околоземной орбите защищает магнитное поле Земли. Это излучение может повреждать ДНК, нарушать функцию иммунной системы и влиять на мозг и сердечно-сосудистую систему незаметным, но опасным образом.

Пониженная гравитация также коренным образом изменяет движение крови, кислорода и жидкостей в организме человека. Доставка крови, кислорода и глюкозы к мозгу может быть нарушена, что может увеличить риск неврологических и сосудистых болезней с течением времени.

Фото: ESA

Одна из самых сложных проблем заключается в том, что многие физиологические изменения в космосе развиваются незаметно. Астронавты могут чувствовать себя хорошо, в то время как осложнения могут скрываться, проявляясь лишь спустя месяцы или даже годы.

Но люди имеют удивительную способность к адаптации к разным условиям окружающей среды. Есть способы снизить риски появления опасных болезней и сохранить здоровье людей на Луне.

Одним из самых важных способов являются постоянные физические упражнения, которые помогут сохранить мышечную массу, плотность костей и сердечно-сосудистую функцию. Но на луне нужно изменить подход к физическим нагрузкам, учитывая низкую гравитацию.

Еще один способ – это правильное питание, которое поможет поддерживать здоровье костей, мышц и устойчивость иммунной системы. Возможно, на Луне придется создать специальные помещения с искусственной гравитацией для снижения риска для здоровья астронавтов. Не стоит забывать о сильной радиации на Луне, поэтому нужно создать специальную защиту жилых модулей, чтобы организм человека не был подвержен смертельно опасному облучению.

Длительное пребывание людей на Луне будет захватывающим, но также сложным, неудобным и беспощадным. Луна – это не просто пункт назначения, это испытание возможностей организма человека.

При написании материала использованы источники: The Conversation.