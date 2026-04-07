Проблеми почнуться не відразу: скільки мине часу, перш ніж люди захворіють на Місяці

Уперше люди готуються не просто відвідати Місяць, а жити і працювати там протягом тривалого часу. Але життя на Місяці може виявитися досить складним.

З одного боку, якщо люди почнуть жити тривалий час на Місяці, це зробить людство космічною цивілізацією. Але з іншого боку організм людини зіткнеться з великою кількістю небезпек під час тривалого перебування на поверхні супутника Землі. Про них розповідає Деміан Бейлі, професор фізіології та біохімії, з Університету Південного Уельсу, Велика Британія, пише Фокус.

NASA планує побудувати першу базу на Місяці вже на початку 2030-х років. Подібні плани виношує і Китай, а також деякі інші країни. Попри те, що будівництво бази на Місяці коштуватиме десятки мільярдів доларів, людство отримає можливість стати по-справжньому космічною цивілізацією. Адже на Місяці з часом може з'явитися ціла колонія з великою кількістю населення. Тривале перебування на Місяці може навчити нас яким чином можна вижити на Марсі, коли там також з'являться перші бази.

Але життя на Місяці стане справжнім випробуванням для всіх систем органів людського тіла. Місячне середовище піддасть людей унікальній сукупності фізичних, хімічних, біологічних і психологічних стресів, які необхідно буде подолати.

До них належать низька гравітація на Місяці, що становить 1/6 земної, постійний вплив небезпечного космічного і сонячного випромінювання, різкі перепади температури, токсичний місячний пил, порушення циклів сну і тривале перебування в замкнутому просторі.

На Місяці люди будуть схильні до сильнішого впливу космічного і сонячного випромінювання, від якого на навколоземній орбіті захищає магнітне поле Землі. Це випромінювання може пошкоджувати ДНК, порушувати функцію імунної системи та впливати на мозок і серцево-судинну систему непомітним, але небезпечним чином.

Знижена гравітація також докорінно змінює рух крові, кисню і рідин в організмі людини. Доставлення крові, кисню і глюкози до мозку може бути порушене, що може збільшити ризик неврологічних і судинних хвороб із плином часу.

Одна з найскладніших проблем полягає в тому, що багато фізіологічних змін у космосі розвиваються непомітно. Астронавти можуть почуватися добре, тоді як ускладнення можуть ховатися, проявляючись лише через місяці або навіть роки.

Але люди мають дивовижну здатність до адаптації до різних умов навколишнього середовища. Є способи знизити ризики появи небезпечних хвороб і зберегти здоров'я людей на Місяці.

Одним із найважливіших способів є постійні фізичні вправи, які допоможуть зберегти м'язову масу, щільність кісток і серцево-судинну функцію. Але на Місяці потрібно змінити підхід до фізичних навантажень, враховуючи низьку гравітацію.

Ще один спосіб — це правильне харчування, яке допоможе підтримувати здоров'я кісток, м'язів і стійкість імунної системи. Можливо, на Місяці доведеться створити спеціальні приміщення зі штучною гравітацією для зниження ризику для здоров'я астронавтів. Не варто забувати про сильну радіацію на Місяці, тому потрібно створити спеціальний захист житлових модулів, щоб організм людини не зазнав смертельно небезпечного опромінення.

Тривале перебування людей на Місяці буде захоплюючим, але також складним, незручним і нещадним. Місяць — це не просто пункт призначення, це випробування можливостей організму людини.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Conversation.