Один из самых мощных вулканов Земли медленно пробуждается: гигант уже наполняется магмой (фото)

Более 7000 лет назад у берегов японского острова Кюсю вулкан произвел то, что до сих пор остается крупнейшим известным извержением голоцена — нашей нынешней геологической эпохи.

Около 7300 лет назад вулкан Кикай-Акахоя, расположенный у берегов японского острова Кюсю, выбросил около 160 кубических километров плотной породы, что более чем в 11 раз превышает объем, выброшенный Новаруптой в 1912 году, и в 32 раза — Пинатубо в 1991 году, пишет Фокус.

Тогда мощный взрыв выбросил материал на площади 4500 квадратных километров, что во много раз превышает площадь Лондона, и вызвал пирокластические потоки на расстояние до 150 км от эпицентра. Наблюдения показывают, что тогда тефра выпала на обширные территории Японии и Корейского полуострова.

С тех пор вулкан не совершал ничего подобного, однако он по-прежнему остается активным, вызывая в последние десятилетия разрозненные небольшие извержения. Однако теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что огромная магматическая камера этого вулкана сейчас медленно пополняется, потенциально проливая свет на циклы извержений этого и подобных вулканов. Авторы также считают, что новый анализ может помочь более раннему и точному прогнозированию повторных извержений.

Предыдущие исследования выявили свидетельства новой вулканической активности под Китайской кальдерой — это указывает на образование лавового купола и вызывающие опасения по поводу возможности повторного извержения.

По словам ученых, считается, что именно извержение вулкана Акахоя опустошило народ дземон, населявший территорию современной Японии в период с 14 000 по 300 год до нашей эры. Впрочем, ученые отмечают, что сегодня у них есть лишь скудные свидетельства, а письменные источники отсутствуют. За последние 7000 лет в регионе многое изменилось, а потому, учитывая нынешнюю плотность населения региона, еще одно извержение, даже небольшое, может быть гораздо более разрушительным.

Отметим, что на планете существуют и другие известные гигантские кальдеры, к ним относятся: Йеллоустонский вулкан в Северной Америке и индонезийский Тоба. Известно, что эти мощные вулканы пробуждаются и извергаются после длительных перерывов, хотя механизмы этих долгосрочных циклов остаются в значительной степени загадочными, что затрудняет прогнозирование их следующего катастрофического извержения.

Результаты данного исследования и предыдущего исследования, проведенного в четыре отдельных этапа Фото: Communications Earth & Environment

По словам соавтора исследования, геофизика из Университета Кобе в Японии Сеама Нобукадзу, теперь ученые стремятся понять, как могут накапливаться такие большие объемы магмы, чтобы понять, как происходят гигантские извержения кальдеры.

Известно, что в настоящее время кальдера Кикай в основном погружена под воду, что ограничивает доступ, но также сохраняет остатки прошлых извержений и помогает в их современных исследованиях. Ученые развернули в районе исследовательские суда для изучения района, используя систему пневматических пушек и несколько десятков донных сейсмометров.

Исследователи сгенерировали сейсмические импульсы с помощью пневматических пушек, а затем использовали сейсмометры для измерения распространения импульсов в земной коре, получив ценную информацию о том, что находится под ней. В результате им удалось обнаружить большую магматическую камеру, которая, вероятно, снабжала магмой Акахою. Более того, ученые считают, что этот тот же магматический резервуар, что и во время предыдущего извержения — то есть лава появилась в кальдере совсем недавно.

При написании использовались материалы Communications Earth & Environment, Science Alert.