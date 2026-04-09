Один із найпотужніших вулканів Землі повільно пробуджується: гігант уже наповнюється магмою (фото)

Понад 7000 років тому біля берегів японського острова Кюсю вулкан здійснив те, що досі залишається найбільшим відомим виверженням голоцену — нашої нинішньої геологічної епохи.

Близько 7300 років тому вулкан Кікай-Акахоя, розташований біля берегів японського острова Кюсю, викинув близько 160 кубічних кілометрів щільної породи, що більш ніж в 11 разів перевищує об'єм, викинутий Новаруптою в 1912 році, і в 32 рази — Пінатубо в 1991 році, пише Фокус.

Тоді потужний вибух викинув матеріал на площі 4500 квадратних кілометрів, що у багато разів перевищує площу Лондона, і викликав пірокластичні потоки на відстань до 150 км від епіцентру. Спостереження показують, що тоді тефра випала на великі території Японії та Корейського півострова.

Відтоді вулкан не робив нічого подібного, проте він, як і раніше, залишається активним, викликаючи в останні десятиліття розрізнені невеликі виверження. Однак тепер у новому дослідженні вчені виявили, що величезна магматична камера цього вулкана зараз повільно поповнюється, потенційно проливаючи світло на цикли вивержень цього і подібних вулканів. Автори також вважають, що новий аналіз може допомогти більш ранньому і точному прогнозуванню повторних вивержень.

Попередні дослідження виявили свідчення нової вулканічної активності під Китайською кальдерою — це вказує на утворення лавового купола і викликає побоювання з приводу можливості повторного виверження.

За словами вчених, вважається, що саме виверження вулкана Акахоя спустошило народ дземон, який населяв територію сучасної Японії в період з 14 000 по 300 рік до нашої ери. Утім, учені зазначають, що сьогодні в них є лише мізерні свідчення, а письмові джерела відсутні. За останні 7000 років у регіоні багато чого змінилося, а тому, з огляду на нинішню щільність населення регіону, ще одне виверження, навіть невелике, може бути набагато більш руйнівним.

Зазначимо, що на планеті існують й інші відомі гігантські кальдери, до них належать: Єллоустонський вулкан у Північній Америці та індонезійський Тоба. Відомо, що ці потужні вулкани прокидаються і вивергаються після тривалих перерв, хоча механізми цих довгострокових циклів залишаються значною мірою загадковими, що ускладнює прогнозування їхнього наступного катастрофічного виверження.

Результати цього дослідження та попереднього дослідження, проведеного в чотири окремі етапи Фото: Communications Earth & Environment

За словами співавтора дослідження, геофізика з Університету Кобе в Японії Сеама Нобукадзу, тепер вчені прагнуть зрозуміти, як можуть накопичуватися такі великі обсяги магми, щоб зрозуміти, як відбуваються гігантські виверження кальдери.

Відомо, що нині кальдера Кікай здебільшого занурена під воду, що обмежує доступ, але також зберігає залишки минулих вивержень і допомагає в їхніх сучасних дослідженнях. Вчені розгорнули в районі дослідницькі судна для вивчення району, використовуючи систему пневматичних гармат і кілька десятків донних сейсмометрів.

Дослідники згенерували сейсмічні імпульси за допомогою пневматичних гармат, а потім використовували сейсмометри для вимірювання поширення імпульсів у земній корі, отримавши цінну інформацію про те, що знаходиться під нею. У результаті їм вдалося виявити велику магматичну камеру, яка, ймовірно, постачала магмою Акахою. Ба більше, вчені вважають, що це той самий магматичний резервуар, що й під час попереднього виверження, тобто лава з'явилася в кальдері зовсім недавно.

Під час написання використовували матеріали Communications Earth & Environment, Science Alert.