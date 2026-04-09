Тайна самой счастливой нации в мире будет разгадана: помогут 100-летние поиски (видео)

В новом столетнем исследовании ученые надеются выяснить, почему люди в Финляндии так счастливы.

Несмотря на мрачные короткие зимние дни и известную склонность к алкоголю, Финляндия годами неизменно занимает первое место в мире как самая счастливая страна. Теперь, чтобы лучше понять "секретный ингредиент" этого неизменного довольства, правительство запускает новый столетий исследовательский проект, который будет отслеживать жизнь тысяч детей, родившихся в Финляндии, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый проект получил название "Будущая Финляндия", возглавляется Финским институтом здравоохранения и социального обеспечения, независимым государственным исследовательским институтом. В рамках исследования будут отслеживаться до 200 000 детей, родившихся в Финляндии в период с 2026 по 2029 год, а также их семьи, что позволит создать один из самых полных лонгитюдных наборов данных в истории, и, безусловно, в истории страны.

Відео дня

По словам ученых, с помощью анкетирования и сбора биологических образцов проект попытается собрать большие объемы данных о населении Финляндии, чтобы изучить, как здоровье, условия жизни, семейная среда и социальные изменения могут формировать счастье человека на протяжении всей жизни.

Отметим, что благополучие жителей Финляндии часто связывают с несколькими важными факторами, которые часто ассоциируются с более счастливым обществом:

высокий уровень социального доверия;

развитая система социального обеспечения;

доступ к высококачественной всеобщей медицинской помощи;

относительно низкий уровень неравенства;

глубокая связь с природой.

Ученые полагают, что регулярное посещение сауны, вероятно, также помогает жителям Финляндии быть счастливыми. Авторы нового исследовательского проекта утверждают, что одна из частей нового анализа — выйти за рамки этих общих теорий и предоставит ученым ответ на вопрос о том, что действительно поддерживает высокое качество жизни.

Впрочем, авторы отмечают, что этот проект не ограничивается выявлением успеха. Полученная информация также может быть использована для того, чтобы помочь стране решать проблемы, стоящие перед всеми обществами 21 века, включая психическое здоровье, неравенство в здравоохранении и заболевания, связанные с образом жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали о простом способе сделать себя счастливее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 2 черты характера, которые предсказывают его наличие.

При написании использовались материалы Finnish Institute for Health and Welfare, IFLScience.