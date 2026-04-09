Таємницю найщасливішої нації у світі буде розгадано: допоможуть 100-річні пошуки (відео)

У новому столітньому дослідженні вчені сподіваються з'ясувати, чому люди у Фінляндії такі щасливі.

Незважаючи на похмурі короткі зимові дні та відому схильність до алкоголю, Фінляндія роками незмінно посідає перше місце у світі як найщасливіша країна. Тепер, щоб краще зрозуміти "секретний інгредієнт" цього незмінного достатку, уряд запускає новий столітній дослідницький проєкт, який відстежуватиме життя тисяч дітей, які народилися у Фінляндії, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий проєкт отримав назву "Майбутня Фінляндія", його очолює Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення, незалежний державний дослідницький інститут. У межах дослідження відстежуватимуть до 200 000 дітей, народжених у Фінляндії в період із 2026 до 2029 року, а також їхні сім'ї, що дасть змогу створити один із найповніших лонгітюдних наборів даних в історії, і, безумовно, в історії країни.

Відео дня

За словами вчених, за допомогою анкетування та збору біологічних зразків проєкт спробує зібрати великі обсяги даних про населення Фінляндії, щоб вивчити, як здоров'я, умови життя, сімейне середовище і соціальні зміни можуть формувати щастя людини впродовж усього життя.

Зазначимо, що добробут жителів Фінляндії часто пов'язують із кількома важливими факторами, які часто асоціюються зі щасливішим суспільством:

високий рівень соціальної довіри;

розвинена система соціального забезпечення;

доступ до високоякісної загальної медичної допомоги;

відносно низький рівень нерівності;

глибокий зв'язок із природою.

Вчені вважають, що регулярне відвідування сауни, ймовірно, також допомагає жителям Фінляндії бути щасливими. Автори нового дослідницького проєкту стверджують, що одна з частин нового аналізу — вийти за рамки цих загальних теорій і надасть вченим відповідь на питання про те, що дійсно підтримує високу якість життя.

Утім, автори зазначають, що цей проєкт не обмежується виявленням успіху. Отримана інформація також може бути використана для того, щоб допомогти країні розв'язувати проблеми, що стоять перед усіма суспільствами 21 століття, включно з психічним здоров'ям, нерівністю в охороні здоров'я та захворюваннями, пов'язаними зі способом життя.

Під час написання використовували матеріали Finnish Institute for Health and Welfare, IFLScience.