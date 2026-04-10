Терминатор поможет изучить первую планету от Солнца: можно расплавиться или замерзнуть (фото)

Ученые предложили способ, с помощью которого можно будет изучить поверхность Меркурия, где не был еще ни один аппарат.

Меркурий является наименее изученной планетой Солнечной системы. Его изучали всего три космических аппарата с орбиты, но не было ни одного аппарата, который бы собрал данные на поверхности первой планеты от Солнца. Меркурий – это планета, где любой космический аппарат либо расплавится, либо замерзнет. Но есть место на Меркурии, которое позволит провести тщательные исследования поверхности планеты и взять образцы местных горных пород – терминатор, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Научный роботизированный вездеход на Меркурии позволил бы ученым впервые получить образцы местных горных пород, а также изучить геологию и особенности ландшафта маленькой планеты с самого близкого расстояния. Однако экстремальные колебания температуры на поверхности Меркурия создают проблемы для исследования планеты. Узкая область вдоль линии терминатора, разделяющей дневную и ночную сторону планеты, позволила бы вездеходу заниматься исследованиями.

Когда одна сторона Меркурия обращена к Солнцу, то температура на поверхности достигает 427°C. Этого достаточно, расплавить олово и свинец, и конечно же космический аппарат. На ночной стороне Меркурия температура падает до минус 173°C. Этого достаточно, чтобы заморозить большинство жидкостей, включая те, которые используются в производстве батарей.

Меркурий Фото: NASA

Получается, что с одной стороны любой посадочный аппарат может расплавиться из-за жары, а с другой стороны ему не будет хватать солнечного света для зарядки своих батарей. Плюс они не смогут нормально работать. Но возле линии терминатора, разделяющего день и ночь на Меркурии, как считают ученые, есть все условия для работы научной роботизированной миссии. Она поможет ответить на нерешенные вопросы, касающиеся формирования Меркурия, его вулканической истории и тектонической эволюции. Также эти данные помогут дать подсказки о внутренних процессах планеты, ее составе и динамике литосферы.

Меркурий Фото: ESA

Меркурий совершает три оборота вокруг своей оси (один оборот планета делает за 58,6 земных суток) за каждые два оборота вокруг Солнца (один оборот планета делает за 88 земных суток). Этот резонанс означает, что один солнечный день, или время, необходимое Солнцу для возвращения в то же место на небе (24 часа на Земле), длится целых 176 земных суток.

В результате, вездеходу на Меркурии нужно будет двигаться достаточно быстро, чтобы опережать Солнце, и при этом получать достаточно энергии от своих солнечных панелей.

Для достижения всех научных целей вездеходу необходимо двигаться со скоростью, соответствующей видимому движению Солнца по поверхности Меркурия, в зависимости от широты, на которой он работает. Ученые рассчитали максимальную скорость на уровне около 6 км/ч на экваторе и 4,25 км/ч на широте 45 градусов.

Ученые определили, что создание вездехода, который будет работать рядом с терминатором на Меркурии, возможно с использованием существующих и новых технологий. Но остаются определенные технологические проблемы, включая солнечные панели, которые должны функционировать при низких углах падения солнечного света, и системы хранения энергии, обеспечивающие непрерывную работу во время перебоев с выработкой электроэнергии. Вездеходу на Меркурии также потребуются автономные навигационные системы для поддержания своего положения в пределах терминатора, избегая при этом препятствий.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что Меркурий является активной планетой в геологическом плане. Хотя считалось, что это "мертвая" планета.

При написании материала использованы источники: Phys.