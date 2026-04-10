Термінатор допоможе вивчити першу планету від Сонця: можна розплавитися або замерзнути (фото)

Учені запропонували спосіб, за допомогою якого можна буде вивчити поверхню Меркурія, де не був ще жоден апарат.

Меркурій є найменш вивченою планетою Сонячної системи. Його вивчали всього три космічні апарати з орбіти, але не було жодного апарату, який би зібрав дані на поверхні першої планети від Сонця. Меркурій — це планета, де будь-який космічний апарат або розплавиться, або замерзне. Але є місце на Меркурії, яке дасть змогу провести ретельні дослідження поверхні планети і взяти зразки місцевих гірських порід — термінатор, пише Фокус.

Науковий роботизований всюдихід на Меркурії дозволив би вченим уперше отримати зразки місцевих гірських порід, а також вивчити геологію та особливості ландшафту маленької планети з найближчої відстані. Однак екстремальні коливання температури на поверхні Меркурія створюють проблеми для дослідження планети. Вузька область уздовж лінії термінатора, що розділяє денний і нічний бік планети, дозволила б всюдиходу займатися дослідженнями.

Коли один бік Меркурія звернений до Сонця, то температура на поверхні досягає 427°C. Цього достатньо, щоб розплавити олово і свинець, і звісно ж космічний апарат. На нічному боці Меркурія температура падає до мінус 173°C. Цього достатньо, щоб заморозити більшість рідин, включно з тими, які використовують у виробництві батарей.

Меркурій Фото: NASA

Виходить, що, з одного боку, будь-який посадковий апарат може розплавитися через спеку, а з іншого боку, йому не вистачатиме сонячного світла для зарядки своїх батарей. Плюс вони не зможуть нормально працювати. Але біля лінії термінатора, що розділяє день і ніч на Меркурії, як вважають вчені, є всі умови для роботи наукової роботизованої місії. Вона допоможе відповісти на невирішені питання, що стосуються формування Меркурія, його вулканічної історії та тектонічної еволюції. Також ці дані допоможуть дати підказки про внутрішні процеси планети, її склад і динаміку літосфери.

Меркурій Фото: ESA

Меркурій робить три оберти навколо своєї осі (один оберт планета робить за 58,6 земної доби) за кожні два оберти навколо Сонця (один оберт планета робить за 88 земних діб). Цей резонанс означає, що один сонячний день, або час, необхідний Сонцю для повернення в те саме місце на небі (24 години на Землі), триває цілих 176 земних діб.

У результаті, всюдиходу на Меркурії потрібно буде рухатися досить швидко, щоб випереджати Сонце, і при цьому отримувати достатньо енергії від своїх сонячних панелей.

Для досягнення всіх наукових цілей всюдиходу необхідно рухатися зі швидкістю, що відповідає видимому руху Сонця поверхнею Меркурія, залежно від широти, на якій він працює. Вчені розрахували максимальну швидкість на рівні близько 6 км/год на екваторі і 4,25 км/год на широті 45 градусів.

Учені визначили, що створення всюдихода, який працюватиме поруч із термінатором на Меркурії, можливе з використанням наявних і нових технологій. Але залишаються певні технологічні проблеми, включно з сонячними панелями, що мають функціонувати за низьких кутів падіння сонячного світла, та системами зберігання енергії, які забезпечуватимуть безперервну роботу під час перебоїв із виробленням електроенергії. Всюдиходу на Меркурії також знадобляться автономні навігаційні системи для підтримки свого положення в межах термінатора, уникаючи при цьому перешкод.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що Меркурій є активною планетою в геологічному плані. Хоча вважалося, що це "мертва" планета.

Під час написання матеріалу використано джерела: Phys.