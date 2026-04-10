Найдена самая ранняя система дыхания в мире: хранилась в крошечной мумии возрастом 289 млн лет

Древнюю мумифицированную рептилию обнаружили в пещере в Оклахоме и, по словам ученых, окаменелость раскрывает секрет того, как мы дышим.

Ученые обнаружили останки крошечной мумифицированной рептилии в пещере в Оклахоме. Этот вид получил название Captorhinus aguti и представлял собой небольшое ящероподобное животное, жившее в пермский период и умершее 289 миллионов лет назад, пишет Фокус.

По словам ученых, эти существа относятся к числу самых ранних рептилий, решивших поэкспериментировать с жизнью на суше. Более того, исследователи полагают, что они также обладали самой ранней известной системой дыхания, позволяющей им дышать так же, как и мы сегодня.

Эксперты отмечают, что это существо было предком амниот — группы, включающей рептилий, птиц и млекопитающих, а также их ныне вымерших предков. Эти существа достигали могли достигать нескольких десятков сантиметров, однако нынешний экземпляр достигал в длину лишь нескольких сантиметров. Считается, что существо умерло в условиях, которые позволили костям, коже, хрящам и даже остаткам белков сохраниться миллионы лет. Для сравнения, предыдущий самый древний пример окаменелых белков был почти на 100 миллионов лет моложе.

По словам соавтора нового исследования Итана Муни из Гарвардского университета, Captorhinus — интересное существо, похожее на ящерицу, которое имеет решающее значение для понимания ранней эволюции амниот.

Образец, заключенный в камень (а), рядом с цифровым изображением скелета и хрящей, полученным с помощью компьютерной томографии, и иллюстрацией расположения этих структур в скелете Фото: Nature

В ходе нового исследования Муни с соавтором, профессором Робертом Рейшем, обнаружили экземпляр в уникалной пещерной системе недалеко от Ричардс-Спур, штат Оклахома. В этом месте находится самое разнообразное сообщество наземных позвоночных, известное с позднего палеозоя. Ученые использовали нейтронную компьютерную томографию, что позволило заглянуть внутрь породы, не повредив окаменевший экземпляр. В результате им удалось идентифицировать то, что, по их мнению, было кожей, а также сегментированную хрящевую грудину, ребра и структуру, соединяющую грудную клетку с плечевым поясом.

Анализ позволил ученым реконструировать дыхательный аппарат раннего амниота, который дышал так же, как и люди, а не используя систему, на которую полагались амфибии того времени. Ученые также предполагают, что система, обнаруженная у Captorhinus, представляет собой исходное состояние для такого рода дыхания с помощью ребер, которое присутствует у ныне живущих рептилий, птиц и млекопитающих.

По словам Муни, открытие стало поворотным моментом, позволившим этим животным вести гораздо более активный образ жизни.

При написании использовались материалы Nature, IFLScience.