Знайдена найраніша система дихання у світі: зберігалася в крихітній мумії віком 289 млн років

Стародавню муміфіковану рептилію виявили в печері в Оклахомі і, за словами вчених, скам'янілість розкриває секрет того, як ми дихаємо.

Вчені виявили останки крихітної муміфікованої рептилії в печері в Оклахомі. Цей вид отримав назву Captorhinus aguti і являв собою невелику ящероподібну тварину, що жила в пермський період і померла 289 мільйонів років тому, пише Фокус.

За словами вчених, ці істоти належать до числа найбільш ранніх рептилій, які вирішили поекспериментувати з життям на суші. Ба більше, дослідники вважають, що вони також володіли найбільш ранньою відомою системою дихання, що дозволяє їм дихати так само, як і ми сьогодні.

Експерти зазначають, що ця істота була предком амніотів — групи, що включає рептилій, птахів і ссавців, а також їхніх нині вимерлих предків. Ці істоти досягали могли сягати кількох десятків сантиметрів, проте нинішній екземпляр сягав у довжину лише кількох сантиметрів. Вважається, що істота померла в умовах, які дозволили кісткам, шкірі, хрящам і навіть залишкам білків зберегтися мільйони років. Для порівняння, попередній найдавніший приклад скам'янілих білків був майже на 100 мільйонів років молодшим.

За словами співавтора нового дослідження Ітана Муні з Гарвардського університету, Captorhinus — цікава істота, схожа на ящірку, яка має вирішальне значення для розуміння ранньої еволюції амніотів.

Зразок, укладений у камінь (а), поруч із цифровим зображенням скелета і хрящів, отриманим за допомогою комп'ютерної томографії, та ілюстрацією розташування цих структур у скелеті Фото: vaccine-1

Під час нового дослідження Муні зі співавтором, професором Робертом Рейшем, виявили примірник в унікальній печерній системі недалеко від Річардс-Спур, штат Оклахома. У цьому місці знаходиться найрізноманітніше співтовариство наземних хребетних, відоме з пізнього палеозою. Вчені використовували нейтронну комп'ютерну томографію, що дало змогу зазирнути всередину породи, не пошкодивши скам'янілий екземпляр. У результаті їм вдалося ідентифікувати те, що, на їхню думку, було шкірою, а також сегментовану хрящову грудину, ребра і структуру, що з'єднує грудну клітку з плечовим поясом.

Аналіз дозволив ученим реконструювати дихальний апарат раннього амніота, який дихав так само, як і люди, а не використовуючи систему, на яку покладалися амфібії того часу. Вчені також припускають, що система, виявлена у Captorhinus, являє собою вихідний стан для такого роду дихання за допомогою ребер, яке є в нині живих рептилій, птахів і ссавців.

За словами Муні, відкриття стало поворотним моментом, що дозволило цим тваринам вести набагато активніший спосіб життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що життя на Землі вміло "дихати" ще до того, як атмосфера наповнилася киснем: що знайшли вчені.

Раніше Фокус писав про те, що глибокі зітхання приховують несподівану користь для здоров'я: що з'ясували вчені.

Під час написання використовували матеріали Nature, IFLScience.