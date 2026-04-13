Мнения разделились: истинное место распятия Христа вновь вызвало жаркие дебаты

Жаркие дебаты вновь разгорелись вокруг выявления точного места распятия Иисуса — христиане, ученые и религиозные лидеры разделились во мнениях относительно истинного местоположения Голгофы.

Голгофа в переводе с арамейского означает "Место черепа" и в Библии описывается как место распятия Иисуса Христа за пределами Иерусалима. Некоторые считают, что Храм Гроба Господня был построен непосредственно над этим местом — теория восходит к 4 веку, когда римский император Константин Великий приказал искать место смерти и погребения Христа, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ранние христиане указывали на место, которое они почитали долгое время, что побудило Константина построить на этом месте церковь. В то же время другие утверждают, что казнь Христа на самом деле произошла на холме за стенами древнего города, указывая на местность, которая, по их мнению, соответствует библейским описаниям.

Відео дня

По словам пастора Джоша Хоуэртона, возглавляющего церковь Лейкпойнт в Техасе, Евангелия говорят о том, что Иисуса вывели за городские стены, чтобы распять — это выглядит вполне реалистично, так как до него вполне можно дойти пешком. Он также указывал на старые фото, на котором, по словам пастора Хоуэртона, холм напоминает череп, с чертами, образующими глазницы и нос.

Пастор представил изображение начала 1990-х годов, которое некоторые зрители интерпретировали как "похожее на череп". Впрочем, сам Хоуэртон предполагает, что эрозия или возможная сейсмическая активность могли изменить его внешний вид с течением времени.

Отметим, что эти заявления быстро вызвали неоднозначную реакцию в Сети, но многие пользователи защищали традиционное убеждение, что Голгофа все же находится под Храмом Гроба Господня — якобы, исторические и археологические свидетельства подтверждают это. Другие пользователи также отмечают, что городские стены сдвинулись с того места, где они находились во время распятия Христа — поэтому наиболее вероятным местом расположения Голгофы является Храм Гроба Господня.

Библия упоминает "Голгофу" в нескольких главах, в том числе в Евангелиях от Матфея и Марка, в которых говорится, что Иисуса привели туда, чтобы он умер, и это название означает "место черепа". Пастор Хауэртон в качестве аргументов также приводит библейские рассказы, в которых говорится, что Иисус пострадал за городскими воротами, чтобы освятить народ своей кровью.

К слову, сторонники теории о холме часто приводят в пример расположенную неподалеку Садовую гробницу — высеченное в скале захоронение, обнаруженное в 19 веке недалеко от Дамасских ворот в Иерусалиме, которое, по их словам, подтверждает альтернативную версию. Но холм возле Садовой гробницы сегодня выглядит иначе — виной тому десятилетия эрозии, добычи камня и урбанизации, которые постепенно изменили скальную поверхность.

В то же время большинство археологов и историков считают Садовую гробницу гробницей железного века, датируемой 7-8 веками до нашей эры, что значительно старше, чем время захоронения Христа.

Отметим, что теория о холме также получила поддержку еще в середине 19 века, когда немецкий теолог Отто Тениус впервые предположил, что холм в форме черепа к северу от Иерусалима может быть библейской Голгофой. В конце 19 века идея получила более широкое распространение, когда британский офицер, генерал-майор Чарльз Гордон, посетил это место и заявил, что скалистый холм напоминает человеческий череп, что привело к тому, что многие стали называть его Голгофой Гордона.

Многие историки и археологи продолжают поддерживать традиционное убеждение, что Иисус был распят на месте, которое сейчас отмечено Храмом Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Эта теория восходит к 4 веку, когда римский император Константин Великий приказал провести поиски места распятия и погребения Иисуса после его обращения в христианство. Ранние христиане в Иерусалиме определили это место как Голгофу, что побудило Константина построить там церковь, создав одно из старейших постоянно признаваемых святых мест в христианстве.

К слову, современные археологические исследования лишь укрепили традиционную точку зрения. Например, открытие 2025 года обнаружило остатки древнего сада под фундаментом церкви, что соответствует Евангелию от Иоанна.

При написании использовались материалы Live Free, Daily Mail.