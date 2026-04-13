Думки розділилися: справжнє місце розп'яття Христа знову викликало палкі дебати

Запеклі дебати знову розгорілися навколо виявлення точного місця розп'яття Ісуса — християни, науковці та релігійні лідери розділилися в думках щодо істинного місця розташування Голгофи.

Голгофа в перекладі з арамейської означає "Місце черепа" і в Біблії описується як місце розп'яття Ісуса Христа за межами Єрусалима. Дехто вважає, що Храм Гробу Господнього був побудований безпосередньо над цим місцем — теорія сягає 4 століття, коли римський імператор Костянтин Великий наказав шукати місце смерті і поховання Христа, пише Фокус.

Ранні християни вказували на місце, яке вони шанували довгий час, що спонукало Костянтина побудувати на цьому місці церкву. Водночас інші стверджують, що страта Христа насправді відбулася на пагорбі за стінами стародавнього міста, вказуючи на місцевість, яка, на їхню думку, відповідає біблійним описам.

За словами пастора Джоша Говертона, який очолює церкву Лейкпойнт у Техасі, Євангелія говорять про те, що Ісуса вивели за міські стіни, щоб розіп'яти, — це має цілком реалістичний вигляд, оскільки до нього цілком можна дійти пішки. Він також вказував на старі фото, на якому, за словами пастора Говертона, пагорб нагадує череп, з рисами, що утворюють очниці та ніс.

Пастор представив зображення початку 1990-х років, яке деякі глядачі інтерпретували як "схоже на череп". Утім, сам Говертон припускає, що ерозія або можлива сейсмічна активність могли змінити його зовнішній вигляд із плином часу.

Зазначимо, що ці заяви швидко викликали неоднозначну реакцію в Мережі, але чимало користувачів захищали традиційне переконання, що Голгофа все ж таки розташована під Храмом Гробу Господнього — начебто, історичні та археологічні свідчення підтверджують це. Інші користувачі також наголошують, що міські стіни зрушили з того місця, де вони перебували під час розп'яття Христа — тож найімовірнішим місцем розташування Голгофи є Храм Гробу Господнього.

Біблія згадує "Голгофу" в кількох розділах, зокрема в Євангеліях від Матвія і Марка, в яких говориться, що Ісуса привели туди, щоб він помер, і ця назва означає "місце черепа". Пастор Гавертон як аргументи також наводить біблійні розповіді, в яких говориться, що Ісус постраждав за міськими воротами, щоб освятити народ своєю кров'ю.

До слова, прихильники теорії про пагорб часто наводять як приклад розташовану неподалік Садову гробницю — висічене в скелі поховання, виявлене в 19 столітті недалеко від Дамаських воріт у Єрусалимі, яке, за їхніми словами, підтверджує альтернативну версію. Але пагорб біля Садової гробниці сьогодні має інший вигляд — виною тому десятиліття ерозії, видобутку каменю та урбанізації, які поступово змінили скельну поверхню.

Водночас більшість археологів та істориків вважають Садову гробницю гробницею залізної доби, датованою 7-8 століттями до нашої ери, що є значно старішим, ніж час поховання Христа.

Зазначимо, що теорія про пагорб також отримала підтримку ще в середині 19 століття, коли німецький теолог Отто Теніус уперше припустив, що пагорб у формі черепа на північ від Єрусалима може бути біблійною Голгофою. Наприкінці 19 століття ідея набула ширшого поширення, коли британський офіцер, генерал-майор Чарльз Гордон, відвідав це місце і заявив, що скелястий пагорб нагадує людський череп, що призвело до того, що багато хто став називати його Голгофою Гордона.

Багато істориків та археологів продовжують підтримувати традиційне переконання, що Ісуса було розп'ято на місці, яке зараз позначено Храмом Гробу Господнього в Старому місті Єрусалима. Ця теорія сягає 4 століття, коли римський імператор Костянтин Великий наказав провести пошуки місця розп'яття і поховання Ісуса після його навернення в християнство. Ранні християни в Єрусалимі визначили це місце як Голгофу, що спонукало Костянтина побудувати там церкву, створивши одне з найстаріших постійно визнаних святих місць у християнстві.

До слова, сучасні археологічні дослідження лише зміцнили традиційну точку зору. Наприклад, відкриття 2025 року виявило залишки стародавнього саду під фундаментом церкви, що відповідає Євангелію від Іоанна.

Під час написання використовували матеріали Live Free, Daily Mail.