Не хватило чуть-чуть до юбилея: крупнейший айсберг в мире рассыпался на куски (фото)

Крупнейший айсберг в мире завершил свою океанскую одиссею. Триллионтонный мегаберг буквально раскололся на куски всего за несколько месяцев до своего 40-летия.

А-23а — крупнейший в мире айсберг, также известный как мегаберг, весил почти триллион тонн и в пик своей высоты занимал площадь 3 988 квадратных километров. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но десятилетиями оставался прикованным к морскому дну, прежде чем наконец оторвался и отправился в свое медленное путешествие в 2020 году, пишет Фокус.

С тех пор ученые наблюдали за тем, как мегаберг дрейфовал более чем на 2300 километров на север, совершая эпическое путешествие, которое привлекло внимание ученых со всего мира. В последние месяцы его жизни произошло интенсивное таяние и разрушение, в результате чего колоссальный айсберг уменьшился до размеров чуть более 170 квадратных километров. Увы, теперь ученые заявляют, что незадолго до своего 40-летия крупнейший айсберг в мире буквально раскололся на куски.

По словам доктора Яна Лизера из Австралийского бюро метеорологии, он отслеживал А-23а с помощью дистанционного зондирования. Однако в последние недели ученый заметил, что умирающий гигантский айсберг был окутан завесой облаков. К счастью, этого было достаточно, чтобы запечатлеть последние мгновения гигантской глыбы льда — в результате ученые получили кадры того, как колоссальная структура буквально раскололась на мельчайшие фрагменты.

Айсберг А-23А окрасился в ярко-синий цвет, как это запечатлел астронавт на борту Международной космической станции 27 декабря 2025 года Фото: NASA

В блоге NASA значится, что айсберг А-23а входит в число гигантов, отколовшихся от Антарктиды. Хотя несколько других айсбергов в эпоху спутниковых наблюдений были крупнее, A-23A примечателен своей долговечностью. После первых дней своего существования в море Уэдделла его путешествие завершилось в Южной Атлантике, за несколько месяцев до 40-летия со дня рождения.

Наблюдения показывают, что за время пребывания на мелководье моря Уэдделла айсберг оставался почти неизменным более трех десятилетий. Однако после освобождения в 2020 году он несколько месяцев вращался в океаническом вихре. Известном как колонна Тейлора. Отметим, что это явление заставляет воду вращаться над подводной горой, удерживая объекты на месте.

В декабре 2024 года спутниковые снимки подтвердили, что А-23а вновь отправился дрейфовать на север в Южном океане. По словам ученых, захватывающе было наблюдать за тем, как А-23а вновь движется после периодов застревания. Позже стало ясно, что крупнейший айсберг в мире движется по тому же пути, что и другие крупные айсберги, отколовшиеся от берегов Антарктиды, и стремится к разрушительному столкновению с отдельным британским островом. К счастью, в марте 2025 года айсберг А-23а сел на мель на мелководье у острова и простоял там несколько месяцев, а волны и тепло разрушили его борта.

По мере того как айсберг двигался по более теплым водам, богатая железом талая вода подпитывала цветение фитопланктона Фото: NASA

В конце концов, он переместился вдоль восточного склона Южной Георгии, где начал распадаться на более мелкие фрагменты. На замечательном снимке, сделанном астронавтом на Международной космической станции, поверхность айсберга была покрыта талой водой и ледяной кашей, которые придали ему ярко-синий цвет.

Последний снимок айсберга был сделан учеными 3 апреля и показывает, что он полностью распался: от некогда гигантской структуры остались лишь крошечные фрагменты.

Напомним, ранее мы писали о том, что ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.

Ранее Фокус писал о том, что гигантская глыба льда 40 лет дрейфовала в океане, но теперь исчезает: что стало с 1 трлн льда.

При написании использовались материалы BAS, NASA, Daily Mail.