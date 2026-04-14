Не вистачило трохи до ювілею: найбільший айсберг у світі розсипався на шматки (фото)

Найбільший айсберг у світі завершив свою океанську одіссею. Трильйонтонний мегаберг буквально розколовся на шматки всього за кілька місяців до свого 40-річчя.

А-23а — найбільший у світі айсберг, також відомий як мегаберг, важив майже трильйон тонн і в пік своєї висоти займав площу 3 988 квадратних кілометрів. Він відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді 1986 року, але десятиліттями залишався прикутим до морського дна, перш ніж нарешті відірвався і вирушив у свою повільну подорож 2020 року, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відтоді вчені спостерігали за тим, як мегаберг дрейфував більш ніж на 2300 кілометрів на північ, здійснюючи епічну подорож, що привернула увагу вчених з усього світу. В останні місяці його життя відбулося інтенсивне танення та руйнування, внаслідок чого колосальний айсберг зменшився до розмірів трохи більше ніж 170 квадратних кілометрів. На жаль, тепер вчені заявляють, що незадовго до свого 40-річчя найбільший айсберг у світі буквально розколовся на шматки.

Відео дня

За словами доктора Яна Лізера з Австралійського бюро метеорології, він відстежував А-23а за допомогою дистанційного зондування. Однак в останні тижні вчений помітив, що вмираючий гігантський айсберг був оповитий завісою хмар. На щастя, цього було достатньо, щоб сфотографувати останні миті гігантської брили льоду — унаслідок цього вчені отримали кадри того, як колосальна структура буквально розкололася на найдрібніші фрагменти.

Айсберг А-23А забарвився в яскраво-синій колір, як це зафіксував астронавт на борту Міжнародної космічної станції 27 грудня 2025 року Фото: solar-system

У блозі NASA зазначено, що айсберг А-23а належить до числа гігантів, що відкололися від Антарктиди. Хоча кілька інших айсбергів в епоху супутникових спостережень були більшими, A-23A примітний своєю довговічністю. Після перших днів свого існування в морі Ведделла його подорож завершилася в Південній Атлантиці, за кілька місяців до 40-річчя від дня народження.

Спостереження показують, що за час перебування на мілководді моря Ведделла айсберг залишався майже незмінним понад три десятиліття. Однак після звільнення у 2020 році він кілька місяців обертався в океанічному вихорі. Відомому як колона Тейлора. Зазначимо, що це явище змушує воду обертатися над підводною горою, утримуючи об'єкти на місці.

У грудні 2024 року супутникові знімки підтвердили, що А-23а знову вирушив дрейфувати на північ у Південному океані. За словами вчених, захоплююче було спостерігати за тим, як А-23а знову рухається після періодів застрявання. Пізніше стало зрозуміло, що найбільший айсберг у світі рухається тим самим шляхом, що й інші великі айсберги, які відкололися від берегів Антарктиди, і прагне до руйнівного зіткнення з окремим британським островом. На щастя, у березні 2025 року айсберг А-23а сів на мілину на мілководді біля острова і простояв там кілька місяців, а хвилі і тепло зруйнували його борти.

У міру того як айсберг рухався більш теплими водами, багата залізом тала вода підживлювала цвітіння фітопланктону Фото: solar-system

Зрештою, він перемістився вздовж східного схилу Південної Георгії, де почав розпадатися на дрібніші фрагменти. На чудовому знімку, зробленому астронавтом на Міжнародній космічній станції, поверхня айсберга була вкрита талою водою та крижаною кашею, що надали йому яскраво-синього кольору.

Останній знімок айсберга був зроблений вченими 3 квітня і показує, що він повністю розпався: від колись гігантської структури залишилися лише крихітні фрагменти.

Під час написання використовувалися матеріали BAS, NASA, Daily Mail.