Новые "падающие звезды": Солнце разрывает астероид на части, Земля пролетает через его обломки

Астрономы обнаружили новый метеорный поток, через который теперь ежегодно проходит Земля. Он является результатом распада особенного астероида, который пока не удалось обнаружить.

Ученые провели анализ огромного количества данных об околоземных космических объектах в поисках активных комет или новых астероидов. В итоге они обнаружили 282 мелких космических камня, которые являются частью нового метеорного потока, созданного в результате разрушения астероида. Астрономы считают, что Солнце продолжает разрывать этот скрытый астероид на части, а значит метеорный поток будет становиться больше со временем. Теперь Земля ежегодно проходит через новый метеорный поток, которые часто называют "падающими звездами", пишет Фокус.

По словам ученых новое скопление небольших космических камней, которое вращается вокруг Солнца, является результатом разрушения огромного астероида, который приблизился к Солнцу слишком близко. Этот астероид создал новый метеорный поток, получивший название M2026–A1. Ежегодно его можно наблюдать в ночном небе с 16 марта по 7 апреля. Хотя он не такой зрелищный, как более известные метеорные потоки. Но астрономам еще предстоит обнаружить скрытый астероид, который разрушается под влиянием Солнца и это они надеются сделать уже в 2027 году.

Солнце разрывает на части огромный астероид, оставляя за собой след из обломков, через который проходит Земля Фото: Daily Mail

Ученые считают, что огромный астероид разрушается из-за того, что он вращается вокруг Солнца в 5 раз ближе, чем Земля. Солнечное тепло приводит к медленному разрушению астероида, и его обломки уже попадают в атмосферу Земли. Со временем метеорный поток будет становится больше, считают ученые.

Метеорные потоки возникают, когда Земля проходит сквозь облако мелких камней, которые падают в атмосферу и сгорают в ней, создавая яркие вспышки. Почти все метеорные потоки являются следствием разрушения комет, которые не смогли пережить близкую встречу Солнцем.

Когда я комета или астероид начинают разрушаться, либо из-за нагрева, либо из-за столкновения с другим объектом, ученые говорят, что они стали активными. Астероиды могут стать активными, когда их разрывают на части гравитационные силы близлежащей планеты или они вращаются слишком быстро, но они также могут вести себя как кометы при определенных условиях.

Когда каменистый астероид приближается к Солнцу на очень близкое расстояние, он также может начать распадаться как комета и выбрасывать крошечные обломки в космос. Такие астероиды являются редкостью, и астрономы хотят обнаружить скрытый астероид, который стал основой для нового метеорного потока.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal, Daily Mail.