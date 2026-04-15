Нові "падаючі зірки": Сонце розриває астероїд на частини, Земля пролітає через його уламки

Астрономи виявили новий метеорний потік, через який тепер щорічно проходить Земля. Він є результатом розпаду особливого астероїда, який поки що не вдалося виявити.

Вчені провели аналіз величезної кількості даних про навколоземні космічні об'єкти в пошуках активних комет або нових астероїдів. У підсумку вони виявили 282 дрібних космічних каменів, які є частиною нового метеорного потоку, створеного внаслідок руйнування астероїда. Астрономи вважають, що Сонце продовжує розривати цей прихований астероїд на частини, а отже, метеорний потік буде ставати більшим з часом. Тепер Земля щорічно проходить через новий метеорний потік, які часто називають "падаючими зірками", пише Фокус.

За словами вчених, нове скупчення невеликих космічних каменів, яке обертається навколо Сонця, є результатом руйнування величезного астероїда, що наблизився до Сонця занадто близько. Цей астероїд створив новий метеорний потік, який отримав назву M2026-A1. Щороку його можна спостерігати в нічному небі з 16 березня по 7 квітня. Хоча він не такий видовищний, як більш відомі метеорні потоки. Але астрономам ще належить виявити прихований астероїд, який руйнується під впливом Сонця, і це вони сподіваються зробити вже 2027 року.

Сонце розриває на частини величезний астероїд, залишаючи за собою слід з уламків, через який проходить Земля Фото: Daily Mail

Учені вважають, що величезний астероїд руйнується через те, що він обертається навколо Сонця в 5 разів ближче, ніж Земля. Сонячне тепло призводить до повільного руйнування астероїда, і його уламки вже потрапляють в атмосферу Землі. З часом метеорний потік ставатиме більшим, вважають учені.

Метеорні потоки виникають, коли Земля проходить крізь хмару дрібного каміння, яке падає в атмосферу і згорає в ній, створюючи яскраві спалахи. Майже всі метеорні потоки є наслідком руйнування комет, які не змогли пережити близьку зустріч із Сонцем.

Коли комета або астероїд починають руйнуватися, або через нагрівання, або через зіткнення з іншим об'єктом, вчені кажуть, що вони стали активними. Астероїди можуть стати активними, коли їх розривають на частини гравітаційні сили прилеглої планети або вони обертаються занадто швидко, але вони також можуть поводитися як комети за певних умов.

Коли кам'янистий астероїд наближається до Сонця на дуже близьку відстань, він також може почати розпадатися як комета і викидати крихітні уламки в космос. Такі астероїди є рідкістю, і астрономи хочуть виявити прихований астероїд, який став основою для нового метеорного потоку.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal, Daily Mail.