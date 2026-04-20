Чудесное преображение: найдено то, что превращает пустынный песок в плодородную почву (видео)

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время ландшафт нашей планеты менялся не единожды: сегодня на планете можно встретить горные, пустынные и другие ландшафты. Пустынная почва часто выглядит безжизненной, но на самом деле это не совсем так, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, пустынная почва, как показывают исследования, полна микроскопических организмов, таких как бактерии и грибы, которые помогают круговороту питательных веществ и поддерживают жизнь растений. Многие пустыни имеют прочную, корковую поверхность, называемую "биологической почвенной коркой", состоящую из водорослей, лишайников и микробов, которые удерживают почву вместе и предотвращают эрозию.

Відео дня

Пустынная почва обычно содержит очень мало органических веществ, поэтому растения, произрастающие здесь, должны быть специально приспособлены к выживанию в условиях ограниченного количества питательных веществ. Поскольку осадки редки, соли и минералы могут накапливаться в пустынной почве с течением времени, что порой существенно затрудняет рост некоторых растений.

Любопытно, что некоторые пустынные почвы порой могут невероятно быстро впитывать воду во время редких дождей, выпадающих в пустынях. Это помогает предотвратить наводнения и позволяет растениям использовать короткие влажные периоды, чтобы восполнить запасы воды и питательных веществ.

Наблюдения показывают, что перепады температуры в пустынях могут быть весьма экстремальными: днем почва подвергается высоким температурам и быстро нагревается, а ночью быстро охлаждается, что влияет на прорастание семян и выживание организмов.

Ветер также играет важную роль в формировании пустынных почв, постоянно перемещая песок и мелкие частицы, образуя дюны и новые ландшафты. Некоторые пустынные почвы также содержат глину, которая расширяется при намокании и сжимается при высыхании — в результате создаются трещины и уникальные поверхностные узоры.

По словам ученых, несмотря на суровые условия, пустынные почвы поддерживают специализированные корни растений, которые могут широко и неглубоко распространяться, улавливая даже мельчайшие количества влаги.

При написании использовались материалы Earth.com.