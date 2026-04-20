Чудове перетворення: знайдено те, що перетворює пустельний пісок на родючий ґрунт (відео)

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час ландшафт нашої планети змінювався неодноразово: сьогодні на планеті можна зустріти гірські, пустельні та інші ландшафти. Пустельний ґрунт часто має неживий вигляд, але насправді це не зовсім так, пише Фокус.

За словами вчених, пустельний ґрунт, як показують дослідження, сповнений мікроскопічних організмів, таких як бактерії і гриби, які допомагають кругообігу поживних речовин і підтримують життя рослин. Багато пустель мають міцну, коркову поверхню, звану "біологічною ґрунтовою кіркою", що складається з водоростей, лишайників і мікробів, які утримують ґрунт разом і запобігають ерозії.

Пустельний ґрунт зазвичай містить дуже мало органічних речовин, тому рослини, що ростуть тут, мають бути спеціально пристосовані до виживання в умовах обмеженої кількості поживних речовин. Оскільки опади рідкісні, солі та мінерали можуть накопичуватися в пустельному ґрунті з плином часу, що деколи суттєво ускладнює ріст деяких рослин.

Цікаво, що деякі пустельні ґрунти часом можуть неймовірно швидко вбирати воду під час рідкісних дощів, що випадають у пустелях. Це допомагає запобігти повеням і дає змогу рослинам використовувати короткі вологі періоди, щоб заповнити запаси води та поживних речовин.

Спостереження показують, що перепади температури в пустелях можуть бути вельми екстремальними: вдень ґрунт піддається високим температурам і швидко нагрівається, а вночі швидко охолоджується, що впливає на проростання насіння і виживання організмів.

Вітер також відіграє важливу роль у формуванні пустельних ґрунтів, постійно переміщуючи пісок і дрібні частинки, утворюючи дюни і нові ландшафти. Деякі пустельні ґрунти також містять глину, яка розширюється під час намокання і стискається під час висихання — в результаті створюються тріщини і унікальні поверхневі візерунки.

За словами вчених, незважаючи на суворі умови, пустельні ґрунти підтримують спеціалізоване коріння рослин, яке може широко і неглибоко поширюватися, вловлюючи навіть найдрібніші кількості вологи.

Під час написання використовували матеріали Earth.com.