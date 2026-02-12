Одну з найпосушливіших пустель світу перетворили на поглинач вуглецю: як це вдалося Китаю

Нове дослідження показує, що китайські вчені змогли перетворити пустелю Такла-Макан на щось особливе — з "біологічної порожнечі" регіон перетворився на ефективний поглинач вуглецю.

Пустеля Такла-Макан — одна з найбільших і найбільш посушливих пустель у світі, її площа становить близько 337 000 квадратних кілометрів. Пустеля оточена високими горами, які більшу частину року блокують доступ вологого повітря, створюючи вкрай посушливі умови, занадто суворі для більшості рослин на планеті, пише Live Science.

І все ж, незважаючи на суворі умови, за останні кілька десятиліть Китай розбив ліс по краях пустелі Такла-Макан і нове дослідження показує, що цей підхід, імовірно, виявився вельми ефективним. Результати аналізу показують, що масштабні екологічні інженерні роботи по периметру пустелі Такла-Макан перетворили її на поглинач вуглецю, здатний поглинати більше, ніж викидає.

За словами співавтора дослідження, професора планетології в Каліфорнійському технологічному інституті та старшого наукового співробітника Лабораторії реактивного руху NASA Юка Юнга, вони з колегами вперше виявили, що втручання людини може ефективно посилити поглинання вуглецю навіть у найбільш екстремально посушливих ландшафтах. Простими словами, люди дійсно здатні перетворити одне з найбільш посушливих місць у світі на ефективний поглинач вуглецю.

Результати дослідження вказують на те, що понад 95% пустелі Такла-Макан вкрито рухомими пісками — унаслідок цього довгий час це місце вважалося "біологічно пустельним". За словами вчених, пустеля розростається з 1950-х років, коли в Китаї відбулася масштабна урбанізація і розширення сільськогосподарських угідь. Таке перетворення природних земель створило умови для посилення піщаних буревіїв, які зазвичай здувають бруньку і відкладають замість неї пісок, спричиняючи деградацію земель і опустелювання.

1978 року Китай запустив масштабний екологічний проєкт "Захисні лісосмуги трьох північних регіонів", покликаний уповільнити розширення пустелі. Проєкт передбачав посадку мільярдів дерев по периметру пустель Такла-Макан і Гобі до 2050 року. Відомо, що на сьогодні у північному Китаї вже висадили понад 66 мільйонів дерев, проте досі вчені не знали, чи вдалося проєкту знизити частоту піщаних бур.

Відомо, що Китай завершив озеленення Такла-Макан 2024 року, і вчені вважають, що це дало змогу стабілізувати піщані дюни та збільшити лісовий покрив у країні з 10% від її площі 1949 року до більш ніж 25% сьогодні. Тепер результати дослідження свідчать про те, що розрослася рослинність здатна поглинати більше вуглекислого газу, ніж сама ж виділяє. Це вказує на те, що китайська пустеля фактично перетворилася на повноцінний ефективний поглинач вуглецю.

