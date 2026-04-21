Появилось раньше, чем подсолнухи и ромашки: где находится самое старое озеро на Земле

Самое старое озеро на Земле существует около 30 миллионов лет — это значит, что оно появилось значительно раньше, чем ромашки и подсолнухи.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время на Земле появилось и исчезло невероятное количество озер. Но какое из них считается самым старым в мире? По словам ученых, этот титул без сомнений принадлежит одному озеру, возраст которого оценивается в около 30 миллионов лет, пишет Фокус.

По словам ученых, самым старым подтвержденным озером в мире признан — Байкал. Исследователи полагают, что озеру Байкал около 30 миллионов лет — это значит, что оно существовало раньше, чем, например, ромашки и подсолнухи. Однако некоторые эксперты полагают, что на самом деле озеро Байкал может быть не истинным рекордсменом: озеро Зайсан в Казахстане может быть более чем в два раза старше.

Официально второе место среди рекордсменов принадлежит озеру Танганьика в Восточной Африке. Озеро располагается в глубочайшей тектонической впадине Африки, на высоте 773 метра над уровне моря и является частью древней Восточно-Африканской рифтовой системы. Озеро входит в бассейн реки Конго, второй по полноводности реки планеты.

По словам ученых, озеро Танганьика занимает второе место в мире после Байкала, а также является столь же древним по происхождению. По объему Танганьика занимает третье место — после Каспийского моря и Байкала. Берега озера принадлежат четырем странам:

Демократической Республике Конго;

Танзании;

Замбии;

Бурунди.

Третье место среди рекордсменов располагается озеро Тахо. Еще несколько лет назад этот титул принадлежал озеру Клир-Лейк, однако в 2024 году один геолог заметил то, что, казалось, все остальные упустили из виду: что расположенное неподалеку озеро Тахо намного, намного старше.

Определение возраста озера невероятно сложно, однако в случае с Тахо это оказалось достаточно просто: ученые исследовали керн осадочных пород и обнаружили, что когда лава 2,3 миллиона лет назад попала в бассейн Тахо, она взаимодействовала с озерной водой и отложениями — поэтому возраст озера совершенно ясен. По мнению экспертов, ему должно быть больше 2,3 миллиона лет.

При написании использовались материалы IFLScience.