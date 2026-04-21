З'явилося раніше, ніж соняшники та ромашки: де розташоване найстаріше озеро на Землі

Найстаріше озеро на Землі існує близько 30 мільйонів років — це означає, що воно з'явилося значно раніше, ніж ромашки та соняшники.

Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час на Землі з'явилася і зникла неймовірна кількість озер. Але яке з них вважається найстарішим у світі? За словами вчених, цей титул без сумнівів належить одному озеру, вік якого оцінюється в близько 30 мільйонів років, пише Фокус.

За словами вчених, найстарішим підтвердженим озером у світі визнано — Байкал. Дослідники вважають, що озеру Байкал близько 30 мільйонів років — це означає, що воно існувало раніше, ніж, наприклад, ромашки і соняшники. Однак деякі експерти вважають, що насправді озеро Байкал може бути не справжнім рекордсменом: озеро Зайсан у Казахстані може бути більш ніж удвічі старшим.

Офіційно друге місце серед рекордсменів належить озеру Танганьїка у Східній Африці. Озеро розташоване в найглибшій тектонічній западині Африки, на висоті 773 метри над рівнем моря і є частиною стародавньої Східно-Африканської рифтової системи. Озеро входить до басейну річки Конго, другої за повноводністю річки планети.

За словами вчених, озеро Танганьїка посідає друге місце у світі після Байкалу, а також є настільки ж давнім за походженням. За обсягом Танганьїка посідає третє місце — після Каспійського моря і Байкалу. Береги озера належать чотирьом країнам:

Демократичній Республіці Конго;

Танзанії;

Замбії;

Бурунді.

Третє місце серед рекордсменів посідає озеро Тахо. Ще кілька років тому цей титул належав озеру Клір-Лейк, проте 2024 року один геолог помітив те, що, здавалося, всі інші не помітили: що розташоване неподалік озеро Тахо є набагато, набагато старшим.

Визначення віку озера неймовірно складне, проте у випадку з Тахо це виявилося досить просто: вчені досліджували керн осадових порід і виявили, що коли лава 2,3 мільйона років тому потрапила до басейну Тахо, вона взаємодіяла з озерною водою та відкладеннями — тож вік озера абсолютно зрозумілий. На думку експертів, йому має бути більше 2,3 мільйона років.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.