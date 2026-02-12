Світ буквально тріщить під ногами: вчені зафільмували утворення 128-кілометрової тріщини

Дослідники закарбували момент появи гігантської тріщини на льоду озера Ері — знадобилося всього кілька годин, щоб утворився шрам завдовжки 128 кілометрів.

Озеро Ері — одне з п'яти Великих озер, розташованих уздовж кордону Канади та США. Останні кілька тижнів воно перебувало під крижаним покровом, проте в мить все змінилося — за лічені години на озері з'явилася величезна тріщина, пише IFLScience.

За даними лабораторії екологічних досліджень Великих озер NOAA, через низькі температури льодовий покрив озера зріс із менш ніж 2% 14 січня 2026 року до майже 85% до 21 січня. До кінця січня льодовий покрив збільшився до більш ніж 95%, балансуючи на межі рідкісного повного замерзання.

Однак тепер на поверхні водойми починають з'являтися тріщини. Так, у неділю, 8 лютого, метеорологічний супутник NOAA GOES19 зафіксував появу величезної тріщини на люду озера Ері. Знадобилося менше ніж чотири години, щоб величезна тріщина простяглася на 128 кілометрів від Порт-Бервелла, Канада, до іншого боку, недалеко від Клівленда, штат Огайо.

За словами дослідників, подібні тріщини можуть утворюватися з цілої низки причин, проте найчастіше вони пов'язані з термічною напругою, спричиненою раптовим розширенням або стисненням льоду під час коливань температури.

Вчені також зазначають, що попри величезну тріщину, це зовсім не означає, що сильні морози припиняються. Ба більше, очікується, що озеро Ері може покритися 100% льоду вже цього тижня, якщо низькі температури все ще збережуться. Зазначається, що для утворення тріщин також знадобиться послаблення вітру, оскільки сильні пориви здатні руйнувати лід і перешкоджати його злипанню. Утім, з огляду на прогнозоване невелике підвищення температури в середині лютого, вікно для рекордного повного замерзання може закриватися.

За словами дослідників, нещодавні умови на озері Ері є рідкісними, проте не безпрецедентними. З початку спостереження в 1970-х роках поверхня води тричі повністю замерзала, востаннє це спостерігалося в 1996 році. Утім, повне льодове покриття спостерігалося і в інші роки, зокрема: 2025, 2018, 2015, 2014 і 2011 роки.

Цікаво, що порівняно з іншими Великими озерами, озеро Ері найбільш схильне до замерзання. Через меншу глибину воно замерзає раніше за інших і в більшості сезонів має найвищий льодовий покрив.

