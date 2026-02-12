Мир буквально трещит под ногами: ученые засняли образование 128-километровой трещины

Исследователи запечатлели момент появления гигантской трещины на льду озера Эри — потребовалось всего несколько часов, чтобы образовался шрам длиной 128 километров.

Озеро Эри — одно из пяти Великих озер, расположенных вдоль границы Канады и США. Последние несколько недель оно находилось под ледяным покровом, однако в момент все изменилось — за считанные часы на озере появилась огромная трещина, пишет IFLScience.

По данным лаборатории экологических исследований Великих озер NOAA, из-за низких температур ледовый покров озера вырос с менее чем 2% 14 января 2026 года до почти 85% к 21 января. К концу января ледовый покров увеличился до более чем 95%, балансируя на грани редкого полного замерзания.

Однако теперь на поверхности водоема начинают появляться трещины. Так, в воскресенье, 8 февраля, метеорологический спутник NOAA GOES19 запечатлел появление огромной трещины на люду озера Эри. Потребовалось менее четырех часов, чтобы огромная трещина протянулась на 128 километров от Порт-Бервелла, Канада, до другой стороны, недалеко от Кливленда, штат Огайо.

По словам исследователей, подобные трещины могут образовываться по целому ряду причин, однако чаще всего они связаны с термическим напряжением, вызванным внезапным расширением или сжатием льда при колебаниях температуры.

Ученые также отмечают, что несмотря на огромную трещину, это вовсе не означает, что сильные морозы прекращаются. Более того, ожидается, что озеро Эри может покрыться 100% льда уже на этой неделе, если низкие температуры все еще сохранятся. Отмечается, что для образования трещин также потребует ослабление ветра, поскольку сильные порывы способны разрушать лед и препятствовать его слипанию. Впрочем, учитывая прогнозируемое небольшое повышение температуры в середине февраля, окно для рекордного полного замерзания может закрываться.

По словам исследователей, недавние условия на озере Эри редки, однако не беспрецедентны. С начала наблюдения в 1970-х годах поверхность воды трижды полностью замерзала, в последний раз это наблюдалось в 1996 году. Впрочем, полное ледовое покрытие наблюдалось и в другие годы, в том числе: 2025, 2018, 2015, 2014 и 2011 годы.

Любопытно, что в сравнении с другими Великими озерами, озеро Эри наиболее подвержено замерзанию. Из-за меньшей глубины оно замерзает раньше других и в большинстве сезонов имеет самый высокий ледовый покров.

