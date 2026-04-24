Как один из районов Лондона стал центром времени: страсти вокруг нулевого меридиана

Всемирное координированное время (UTC) часто называют иначе – среднее время по Гринвичу (GMT). Почему именно Гринвич, один из районов Лондона, стал местом отсчета времени во всем мире? Ответ на этот вопрос нужно искать в XVII веке, в эпоху европейских географических открытий.

В 1674 году король Англии Карл II созвал Королевскую комиссию для изучения возможности создания более точной системы измерения долготы, чтобы улучшить навигацию для кораблей. Большие океанские расстояния, преодолеваемые торговыми судами, означали, что любые неточности усиливались, вызывая кораблекрушения и другие морские катастрофы.

Улучшенная система отсчета долготы позволила бы лучше прокладывать курс. Комиссия пришла к выводу, что точное определение положения звезд (в качестве опорных точек) будет важной частью расчета, и рекомендовала создать астрономическую обсерваторию. В ответ на это Карл II в 1675 году назначил астронома Джона Флемстида первым королевским астрономом Великобритании. Тем временем архитектор и астроном Королевской комиссии Кристофер Рен выбрал руины Гринвичского замка в качестве места для обсерватории.

Гринвичская обсерватория Фото: Wiki Commons

Такое решение было принято из-за того, что руины замка находились на возвышенности в королевском парке. Также имеющийся фундамент разрушенного замка можно было использоваться для обсерватории.

Строительство было завершено примерно за год, и Флемстид начал свои первые наблюдения в 1676 году.

Расчет долготы

Флемстид составлял карты звезд из Гринвичской обсерватории до своей смерти в 1719 году. Каталог, содержащий почти 3000 наблюдавшихся им звезд, был опубликован посмертно, сначала в виде трехтомной «Британский каталог» (Historia Coelestis Britannica), а затем в виде «Атласа небесных звезд» (Atlas Coelestis), самого большого и точного звездного атласа того времени. Работа Флемстида была расширена королевским астрономом Невилом Маскелайном, который в 1766 году опубликовал «Морской альманах и астрономическую эфемериду». Эти работы содержали астрономические данные, необходимые для расчета долготы с помощью таких инструментов небесной навигации, как секстант и хронометр.

Используя секстант, измеряющий угловое расстояние между объектами (такими как горизонт и солнце), ученые могли точно наблюдать самую высокую точку солнца: полдень. Затем хронометр, механические часы, настраивался на точное отображение времени в Гринвичской обсерватории в этот момент. Разница между временем в Гринвиче, отображаемым на хронометре, и местным полднем переводилась в долготу: разница в один час равнялась 15 градусам долготы (поскольку Земля вращается на 360 градусов за 24 часа, или на 15 градусов в час). Линии долготы обозначались как восточная или западная в зависимости от того, было ли время в Гринвиче раньше или позже местного времени, соответственно. Так возникло Гринвичское время как эталон для измерения времени — по крайней мере, для британских мореплавателей.

Нулевые меридианы на каждом шагу

В отличие от широты, для которой экватор является естественной серединой Земли, вертикальные меридианы от полюса до полюса не имеют такой естественной точки отсчета. В результате местоположение 0 градусов долготы — известного как нулевой меридиан — является произвольным, и до установления универсального стандарта многие страны считали линией долготы, проходящей через их крупнейший портовый город, нулевым меридианом. Франция установила долготу в Париже в качестве нулевого меридиана, в Испании — в Кадисе, в Италии — в Неаполе. В XIX веке существовало не менее 11 различных нулевых меридианов, выбранных каждой из крупнейших судоходных держав мира. Поскольку время и долгота тесно взаимосвязаны, это также означало отсутствие стандартизированного измерения времени между странами.

Нулевой меридиан долгое время был произвольным Фото: Wiki Commons

Отсутствие международного стандарта времени не оказывало существенного влияния в эпоху неспешного развития мореплавания, но появление скоростных трансконтинентальных железных дорог в середине XIX века изменило ситуацию. Трансконтинентальные железнодорожные перевозки означали, что поезд пересекал несколько различных нерегулярных временных зон за относительно короткий промежуток времени, особенно в Европе. Это означало, что экипажу приходилось вносить специфические корректировки времени при каждом пересечении национальной границы. Чем больше расстояние поездки, тем больше нерегулярных корректировок времени требовалось вносить, увеличивая вероятность ошибок в расписании и аварий.

Международная меридианная конференция

В 1884 году президент США Честер Алан Артур созвал Международную меридианную конференцию. Делегаты из 21 страны собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы определить общепризнанное местоположение нулевого меридиана — и, соответственно, мировой стандарт часовых поясов. Делегаты из Франции утверждали, что меридиан не должен располагаться ни в Европе, ни в США, чтобы он обладал «нейтральным характером». Однако поддержка размещения меридиана в Гринвиче, Англия, была подавляющей, поскольку подавляющее большинство мирового судоходства уже зависело от морских карт, на которых Гринвич был обозначен как 0 градусов долготы. Голосование за Гринвич было почти единогласным; только Сан-Доминго проголосовал против, а Франция воздержалась.

Был установлен стандарт часовых поясов с изменением времени на один час каждые 15 градусов долготы, при этом в качестве точки отсчета использовалось среднее время по Гринвичу. Согласно правилам, каждые 15 градусов к востоку от нулевого меридиана должны были быть на час раньше, чем в Гринвиче, а каждые 15 градусов к западу от нулевого меридиана — на час позже. Однако, хотя это решение и было принято, оно не имело обязательной силы. Греции, Голландии, Португалии, России и Турции потребовалось более 20 лет, чтобы реализовать это решение о местоположении нулевого меридиана и соответствующем глобальном стандарте часовых поясов. Франция, гордясь своим астрономическим наследием, продолжала использовать Парижскую обсерваторию в качестве нулевого меридиана и не корректировала свое время относительно среднего времени по Гринвичу до 1911 года.

Обновленный нулевой меридиан

В 1972 году Всемирное координированное время (UTC) заменило среднее время по Гринвичу (GMT) в качестве глобального стандарта для измерения времени. Точкой отсчета для UTC остается 0 градусов долготы, но благодаря технологическим достижениям, таким как GPS, в 1984 году было определено и согласовано более точное местоположение 0 градусов долготы. Нынешний нулевой меридиан известен как Международный опорный меридиан. Он расположен всего примерно в 101 метре к востоку от предыдущего нулевого меридиана — все еще в Гринвиче, Англия.