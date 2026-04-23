Нечто тревожное заставляет гибралтарских макак есть землю: виновниками считают туристов (фото)

Эксперты по дикой природе обратились к туристам с просьбой прекратить кормить знаменитых гибралтарских макак вредной пищей — обезьяны вынуждены спасаться тем, что едят землю.

Исследователи настойчиво призывают туристов прекратить подкармливать знаменитых гибралтарских макак, поскольку исследования показывают, что обезьяны вынуждены есть почву в ответ на это, пишет Фокус.

Ежегодно миллионы туристов приезжают в Гибралтар, чтобы увидеть берберских макак, живущих на знаменитой Гибралтарской скале. Смотрители парка настоятельно рекомендуют отдыхающим держаться подальше от обезьян, но многие игнорируют эти правила и заманивают животных шоколадом, чипсами и мороженым.

Теперь новое исследование, проведенное командой из Кембриджского университета, показало, на какие отчаянные шаги идут животные, чтобы очиститься от этой вредной пищи. Результаты наблюдений показывают, что макаки жуют почву, практикуя так называемую "геофагию".

По словам руководителя исследования, доктора Сильвен Лемуан, еда, привозимая туристами и употребляемая гибралтарскими макаками, чрезвычайно богата калориями, сахаром, солью и молочными продуктами. Такой рацион максимально отличается от пищи, обычно употребляемой видом — травы, листьев, семян, а изредка и насекомых. В результате, ученые пришли к выводу, что почва, вероятно, помогает животным успокоить желудок, обеспечивая необходимые бактерии и минералы, отсутствующие в нездоровой пище.

Известно, что в Гибралтаре обитает около 230 обезьян. Это единственные свободноживущие обезьяны в Европе, но они не являются строго дикими, поскольку их кормят и содержат Гибралтарское орнитологическое и естественнонаучное общество и Гибралтарская ветеринарная клиника.

Туристы кормят макак вредными сладостями Фото: Gibraltar Macaques Project

На туристическом сайте Гибралтара прямо указано, что туристам не следует кормить обезьян, поскольку человеческая еда вредит их здоровью. Более того, в сообщении также значится, что за кормление животным туристы могут получить штраф. Впрочем, все это, увы, не останавливает отдыхающих — они все еще кормят животных фастфудом.

По словам доктора Лемуан, люди эволюционировали таким образом, чтобы искать и накапливать высококалорийные жиры и сахара для выживания в периоды нехватки ресурсов, что привело нас к тяге к высококалорийной фастфуду. Ученые опасаются, что доступность человеческого фастфуда может запустить тот же эволюционный механизм у макак.

В ходе исследования ученые наблюдали за макаками и обнаружили, что животные, часто контактирующие с туристами, ели больше земли. При этом частота поедания земли была в разы выше в пик туристического сезона. Примерно 30% случаев поедания почвы происходило в группах, а 89% — в присутствии других макак, которые часто наблюдали за процессом.

Данные также указывают на то, что обезьяны отдавали предпочтение определенным типам почвы: большинство искали красную глинистую почву, в то время как одна группа животных пристрастилась к почве, забитой смолой. Считается, что появление такого поведения у макак носит как функциональный, так и культурный характер, подобно раскалыванию орехов у шимпанзе, за исключением того, что оно полностью обусловлено близостью к людям.

Авторы исследования полагают, что макаки начали есть почву, чтобы защитить свою пищеварительную систему от высококалорийной пищи с низким содержанием клетчатки, которая, как было показано, вызывает расстройства желудка у некоторых приматов.

При написании использовались материалы Gibraltar Veterinary Clinic, University of Cambridge, Daily Mail.