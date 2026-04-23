Щось тривожне змушує гібралтарських макак їсти землю: винуватцями вважають туристів (фото)

Експерти з дикої природи звернулися до туристів із проханням припинити годувати знаменитих гібралтарських макак шкідливою їжею — мавпи змушені рятуватися тим, що їдять землю.

Щорічно мільйони туристів приїжджають до Гібралтару, щоб побачити берберських макак, які живуть на знаменитій Гібралтарській скелі. Доглядачі парку настійно рекомендують відпочивальникам триматися подалі від мавп, але багато хто ігнорує ці правила і заманюють тварин шоколадом, чіпсами і морозивом.

Тепер нове дослідження, проведене командою з Кембриджського університету, показало, на які відчайдушні кроки йдуть тварини, щоб очиститися від цієї шкідливої їжі. Результати спостережень показують, що макаки жують ґрунт, практикуючи так звану "геофагію".

За словами керівника дослідження, доктора Сільвен Лемуан, їжа, яку привозять туристи і яку вживають гібралтарські макаки, надзвичайно багата калоріями, цукром, сіллю і молочними продуктами. Такий раціон максимально відрізняється від їжі, яку зазвичай вживає вид — трави, листя, насіння, а зрідка й комах. У результаті вчені дійшли висновку, що ґрунт, імовірно, допомагає тваринам заспокоїти шлунок, забезпечуючи необхідні бактерії та мінерали, яких немає в нездоровій їжі.

Відомо, що в Гібралтарі мешкає близько 230 мавп. Це єдині вільноживучі мавпи в Європі, але вони не є суворо дикими, оскільки їх годують і утримують Гібралтарське орнітологічне та природничо-наукове товариство і Гібралтарська ветеринарна клініка.

Туристи годують макак шкідливими солодощами Фото: Gibraltar Macaques Project

На туристичному сайті Гібралтару прямо вказано, що туристам не слід годувати мавп, оскільки людська їжа шкодить їхньому здоров'ю. Ба більше, у повідомленні також зазначено, що за годування тварин туристи можуть отримати штраф. Утім, усе це, на жаль, не зупиняє відпочивальників — вони все ще годують тварин фастфудом.

За словами доктора Лемуан, люди еволюціонували таким чином, щоб шукати і накопичувати висококалорійні жири і цукри для виживання в періоди браку ресурсів, що призвело нас до тяги до висококалорійного фастфуду. Вчені побоюються, що доступність людського фастфуду може запустити той самий еволюційний механізм у макак.

Під час дослідження вчені спостерігали за макаками і виявили, що тварини, які часто контактують з туристами, їли більше землі. При цьому частота поїдання землі була в рази вищою в пік туристичного сезону. Приблизно 30% випадків поїдання ґрунту відбувалося в групах, а 89% — у присутності інших макак, які часто спостерігали за процесом.

Дані також вказують на те, що мавпи віддавали перевагу певним типам ґрунту: більшість шукали червоний глинистий ґрунт, в той час як одна група тварин пристрастилася до ґрунту, забитого смолою. Вважається, що поява такої поведінки в макак має як функціональний, так і культурний характер, подібно до розколювання горіхів у шимпанзе, за винятком того, що вона повністю зумовлена близькістю до людей.

Автори дослідження вважають, що макаки почали їсти ґрунт, щоб захистити свою травну систему від висококалорійної їжі з низьким вмістом клітковини, яка, як було показано, спричиняє розлади шлунка у деяких приматів.

Під час написання використовували матеріали Gibraltar Veterinary Clinic, University of Cambridge, Daily Mail.