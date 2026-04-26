40 лет назад нечто на озере в одночасье погубило 1800 человек: виновника искали месяцы

Трагедия произошла в 1986 году на озере Ньос и экспертам потребовались месяцы, чтобы разгадать тайну массовой таинственной смерти людей. Когда виновник был найден, никто не мог в это поверить.

21 августа 1986 года не было примечательным для жителей деревни, расположенной неподалеку от озера Ньос на севере Камеруна. Местные жители просыпались, обрабатывали посевы и скот, обнимали близких, ложились спать, а затем они умерли. Все до одного, пишет Фокус.

По словам Эфраима Че, жившего немного дальше от озера и выжившего в ту ночь, спускаясь по склону к домам, расположенным ближе к водоему, он обнаружил тысячи мертвых: людей, животных и даже насекомых. Он также рассказал, что вечером накануне ложился спать с головной болью и слышал некий странный гул, но принял его за приближающийся дождь. Увы, утром на улице царила тишина: ни пения птиц, ни стрекотания сверчков и цикад, ни голосов людей. Не менее странным выглядело и озеро — его некогда кристально-голубые воды теперь стали тусклыми и красными.

Что же произошло на озере Ньос? Эксперты изучили территорию: смерть была повсюду, но разрушений не было — здания стояли, деревни и поля были здоровыми и зелеными. Простыми словами, чтобы не произошло, оно едва ли было физической катастрофой.

Еще одна теория предполагала наличие какого-то вируса, который распространился по нескольким деревням, погубив почти все на своем пути. Но это предположение также не было верно: на место прибыли посторонние и никто из них не заболел. Эксперты предположили, что смерть почти двух тысяч людей могла быть связана с целенаправленной химической атакой. Но опасения не подтвердились.

По словам Балла Эванса, работавшего в то время в Геологической службе США (USGS), на первый взгляд, все указывало на извержение вулкана:

озеро расположено в вулканическом кратере;

масштаб катастрофы;

у некоторых жертв найдены ожоги.

Однако, что-то не сходилось: вулканические извержения, как правило, производят лаву, пар или, по крайней мере, осадок — увы, ничего из этого не было обнаружено. Разгадать тайну помог громкий взрыв, прозвучавший в нескольких сотнях километров к северу — здесь произошло то же самое, но в меньшем масштабе: на небольшой грунтовой дороге недалеко от озера Монун, где почти ровно два года назад внезапно погибли 37 человек.

У ученых все еще не было ответа, а потому они взяли пробы воды — во время забора исследователи заметили пузыри, которые лопались. Все указывало на то, что глубокие воды озера насыщены газом. Все это указывало на то, что виновником трагедии стал удушающий углекислый газ.

Далее ученые сосредоточились на выяснении того, как это произошло, почему и можно ли предотвратить подобное в будущем. Чтобы отметить на эти вопросы, ученые отобрали образцы углекислого газа — отметим, что он отличается в зависимости от происхождения.

Результаты показали, что химическая характеристика углерода, поступившего из озера Монун, не соответствовала ни одному из этих типов. Позже ученые обнаружили, что газ поступил из недр Земли, просачиваясь в озеро через трещины в земле.

По словам профессора экологии и эволюционной биологии Мичиганского университета Джорджа Клинга, результаты казались чем-то нереальным — озеро буквально "взорвалось" газом и уничтожило людей. Увы, до сегодня ученые так и не знаю, что именно заставило газ резко подняться на поверхность озера. По одной из версий, к этому мог привести оползень, по другой — взрывы пара глубоко под дном водоема. Возможно, это было что-то простое, например, ветер, дующий с нужной силой и направлением, чтобы взбалтывать воду.

Трубопровод, предназначенный для удаления опасного газа из озера Ньос, в действии Фото: USGS

Долгое время ученые не могли понять, как предотвратить подобные катастрофы в будущем, но в конце концов решение все же было найдено, и оно удивительно простое. Если озеро Ньос — это бутылка из-под газировки, то способ обезвреживания — это, по сути, соломинка: огромная труба диаметром 14,5 сантиметра, которая доходит до самого дна озера и позволяет углекислому газу выходить в воздух. Труба была установлена в 2001 году и сразу после этого в воздух взлетела струя воды, которая поднялась на 50 метро.

С 2019 года этот процесс стал самоподдерживающимся – количество газа, поступающего в озеро, больше не превышает его выброс. Наконец, спустя 40 лет после того, как озеро Ньос унесло жизни почти 1800 человек и бесчисленного количества животных, оно официально признано безопасным.

При написании использовались материалы Smithsonian Magazine, BBC Horizon, IFLScience.