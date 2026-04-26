40 років тому щось на озері в момент згубило 1800 осіб: винуватця шукали місяці

Трагедія сталася 1986 року на озері Ньос і експертам знадобилися місяці, щоб розгадати таємницю масової таємничої смерті людей. Коли винуватця було знайдено, ніхто не міг у це повірити.

21 серпня 1986 року не було примітним для жителів села, розташованого неподалік від озера Ньос на півночі Камеруну. Місцеві жителі прокидалися, обробляли посіви і худобу, обіймали близьких, лягали спати, а потім вони померли. Усі до одного, пише Фокус.

За словами Ефраїма Че, який жив трохи далі від озера і вижив тієї ночі, спускаючись схилом до будинків, розташованих ближче до водойми, він виявив тисячі мертвих: людей, тварин і навіть комах. Він також розповів, що ввечері напередодні лягав спати з головним болем і чув якийсь дивний гул, але прийняв його за дощ, що наближається. На жаль, вранці на вулиці панувала тиша: ні співу птахів, ні стрекотіння цвіркунів і цикад, ні голосів людей. Не менш дивним виглядало й озеро — його колись кришталево-блакитні води тепер стали тьмяними і червоними.

Що ж сталося на озері Ньос? Експерти вивчили територію: смерть була всюди, але руйнувань не було — будівлі стояли, села і поля були здоровими і зеленими. Простими словами, щоб не сталося, воно навряд чи було фізичною катастрофою.

Ще одна теорія припускала наявність якогось вірусу, який поширився кількома селами, погубивши майже все на своєму шляху. Але це припущення також не було правильним: на місце прибули сторонні і ніхто з них не захворів. Експерти припустили, що смерть майже двох тисяч людей могла бути пов'язана з цілеспрямованою хімічною атакою. Але побоювання не підтвердилися.

За словами Балла Еванса, який працював у той час у Геологічній службі США (USGS), на перший погляд, усе вказувало на виверження вулкана:

озеро розташоване у вулканічному кратері;

масштаб катастрофи;

у деяких жертв знайдено опіки.

Однак, щось не сходилося: вулканічні виверження, як правило, виробляють лаву, пару або, принаймні, осад — на жаль, нічого з цього не було виявлено. Розгадати таємницю допоміг гучний вибух, що пролунав за кілька сотень кілометрів на північ — тут сталося те саме, але в меншому масштабі: на невеликій ґрунтовій дорозі неподалік від озера Монун, де майже рівно два роки тому раптово загинули 37 осіб.

У вчених усе ще не було відповіді, а тому вони взяли проби води — під час забору дослідники помітили бульбашки, які лопалися. Усе вказувало на те, що глибокі води озера насичені газом. Усе це вказувало на те, що винуватцем трагедії став задушливий вуглекислий газ.

Далі вчені зосередилися на з'ясуванні того, як це сталося, чому та чи можна запобігти подібному в майбутньому. Аби відповісти на ці запитання, науковці відібрали зразки вуглекислого газу — зазначимо, що він відрізняється залежно від походження.

Результати показали, що хімічна характеристика вуглецю, що надійшов з озера Монун, не відповідала жодному з цих типів. Пізніше вчені виявили, що газ надійшов із надр Землі, просочуючись в озеро через тріщини в землі.

За словами професора екології та еволюційної біології Мічиганського університету Джорджа Клінга, результати здавалися чимось нереальним — озеро буквально "вибухнуло" газом і знищило людей. На жаль, до сьогодні вчені так і не знаю, що саме змусило газ різко піднятися на поверхню озера. За однією з версій, до цього міг призвести зсув ґрунту, за іншою — вибухи пари глибоко під дном водойми. Можливо, це було щось просте, наприклад, вітер, що дме з потрібною силою і напрямком, щоб збовтувати воду.

Трубопровід, призначений для видалення небезпечного газу з озера Ньос, у дії Фото: pandemia

Тривалий час учені не могли зрозуміти, як запобігти подібним катастрофам у майбутньому, але зрештою рішення все ж таки було знайдено, і воно напрочуд просте. Якщо озеро Ньос — це пляшка з-під газованої води, то спосіб знешкодження — це, по суті, соломинка: величезна труба діаметром 14,5 сантиметра, що доходить до самого дна озера і дає змогу вуглекислому газу виходити в повітря. Трубу встановили 2001 року, і одразу після цього в повітря злетів струмінь води, який здійнявся на 50 метро.

З 2019 року цей процес став самопідтримуваним — кількість газу, що надходить в озеро, більше не перевищує його викид. Нарешті, через 40 років після того, як озеро Ньос забрало життя майже 1800 людей і незліченної кількості тварин, воно офіційно визнано безпечним.

Під час написання використовували матеріали Smithsonian Magazine, BBC Horizon, IFLScience.