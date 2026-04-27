В Китае создали микроскопического "охотника" для добычи урана из морской воды

Ученые разработали микроскопический материал, способный плавать в воде и “охотиться” на ионы урана, который является важнейшим топливом для ядерных реакторов.

Исследователи из Китайской академии наук разработали микромотор, приводимый в движение светом, способный перемещаться в воде и активно захватывать ионы урана. Это значительный шаг вперед в разработке передовых материалов для добычи ресурсов из морской воды. Разработанная система основана на металлоорганическом каркасе, который преобразует свет в движение, позволяя ему функционировать как самодвижущийся сборщик урана, пишет Фокус.

Уран остается важнейшим топливом для ядерных реакторов, и, несмотря на то, что в морской воде растворено около 4,5 миллиардов тонн урана, его крайне низкая концентрация делает добычу технически сложной и экономически нецелесообразной.

Теперь китайские ученые создали материал, работающий при помощи света, который представляет собой микромотор на основе металлоорганического каркаса. Он может автономно перемещаться в воде, захватывая ионы урана.

Исследователи говорят, что, хотя базовая технология не нова, ее применение для добычи урана из морской воды, еще не рассматривалось.

Ученые создали пористые, губчатые частицы диаметром примерно 2 микрометра, значительно тоньше человеческого волоса, и модифицировали их внутреннюю химическую структуру, чтобы они оставались стабильными в воде в течение длительного времени. Эти частицы функционируют как микромоторы: при воздействии небольшого количества перекиси водорода они создают движущую силу и перемещаются в воде со скоростью около 7 микрометров в секунду.

При воздействии света частицы ускоряются, почти удваивая свою скорость и получая дополнительный импульс за счет солнечной энергии. В лабораторных условиях они продемонстрировали высокую эффективность извлечения урана из воды, улавливая до 406 миллиграммов урана на грамм воды. Затем уран преобразуется в стабильную минерализованную форму, что облегчает его отделение и хранение. Новая система активно перемещается в воде для обнаружения и захвата ионов урана и работает автономно.

В экспериментах ученые обнаружили возникающие модели поведения, похожее на охоту, когда частицы демонстрировали движение, как будто они действительно охотятся за своей жертвой, в данном случае ионами урана.

Ученые считают, что данная технология может быть использована для извлечения из морской воды других стратегически важных элементов, таких как рубидий и цезий. Но эта технология все еще находится на начальной стадии развития.

При написании материала использованы источники: South China Morning Post, Interesting Engineering.