Месторождение, меняющее правила игры: найдена крупнейшая сокровищница меди, золота и серебра

Исследователи считают, что им только что удалось обнаружить крупнейшее за последние 30 лет месторождение, способное изменить мировые рынки.

Аргентинский горнодобывающий сектор удивил многих обнаружением месторождения, которое, вероятно, устанавливает новый рекорд по запасам драгоценных и промышленных металлов. Открытие было сделано недалеко от суровых Андских гор, подчеркивает сдвиг в экономических возможностях страны и ставит перед ней смелые цели развития, пишет Фокус.

По словам генерального директора Lundin Mining Джека Лундина, чья организация входит в состав объединенной команды, сделавшей открытие, месторождение, вероятно, содержит более 80 миллионов унций золота и серебра, а также более 12 миллионов тонн меди. В результате, финансовые аналитики прогнозируют волновой эффект в создании рабочих мест, увеличении объемов торговли и развитии инфраструктуры, вдохновленные внезапным увеличением доказанных запасов.

Отметим, что регион, где было найдено месторождение, ранее славился живописными горами. Но теперь этот горный пейзаж также обладает потенциалом для стимулирования развития и укрепления позиций страны в мировом производстве меди. Эксперты также считают, что рекордное месторождение меняет представление мира об Аргентине — страна, которая в первую очередь считается сельскохозяйственной державой, может занять лидирующие позиции среди экспортеров меди к концу следующего десятилетия.

В то же время коренные народы, населяющие некоторые районы Анд, уже выразили обеспокоенность по поводу крупномасштабных проектов. Национальные законы предписывают открытые консультации и справедливое обращение с исконными землями, определяя порядок управления месторождением. Впрочем, некоторые сообщества все же видят в открытии рекордного месторождения позитивные моменты, такие как увеличение государственных инвестиций. Другие поднимают вопросы об использовании воды, стабильности почвы и изменениях в экономических традициях, связанных с сельским хозяйством или туризмом.

Исследователи признают, что крупномасштабная добыча полезных ископаемых действительно сопряжена с рядом проблем, в том числе:

управление отходов;

защита водоносных горизонтов.

Инженеры говорят, что передовые системы очистки воды, методы утилизации отходов и инструменты мониторинга в режиме реального времени будут иметь решающее значение. Впрочем, инвесторы, изучающие рекордное месторождение в Аргентине, сохраняют оптимизм — например, некоторые сравнивают нынешний ажиотаж с другими легендарными открытиями металлов, которые превратили страны из местных игроков в ведущих экспортеров.

Это открытие уже вызвало призывы к дальнейшим исследованиям. Некоторые специалисты считают, что следующий большой скачок в знаниях, эффективности и безопасности может произойти в недавно активизировавшемся горнодобывающем секторе Аргентины.

Напомним, ранее мы писали о том, что найдена крупнейшая сокровищница Европы: концентрация лития в месторождении чрезвычайно высока.

Ранее Фокус писал о том, как образуются месторождения золота на Земле: ученые раскрыли эту тайну.

При написании использовались материалы Earth.com.