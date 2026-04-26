Родовище, що змінює правила гри: знайдено найбільшу скарбницю міді, золота і срібла

Дослідники вважають, що їм щойно вдалося виявити найбільше за останні 30 років родовище, здатне змінити світові ринки.

Аргентинський гірничодобувний сектор здивував багатьох виявленням родовища, яке, ймовірно, встановлює новий рекорд за запасами дорогоцінних і промислових металів. Відкриття було зроблено недалеко від суворих Андських гір, підкреслює зрушення в економічних можливостях країни і ставить перед нею сміливі цілі розвитку, пише Фокус.

За словами генерального директора Lundin Mining Джека Лундіна, чия організація входить до складу об'єднаної команди, яка зробила відкриття, родовище, імовірно, містить понад 80 мільйонів унцій золота і срібла, а також понад 12 мільйонів тонн міді. У результаті, фінансові аналітики прогнозують хвильовий ефект у створенні робочих місць, збільшенні обсягів торгівлі та розвитку інфраструктури, натхненні раптовим збільшенням доведених запасів.

Зазначимо, що регіон, де було знайдено родовище, раніше славився мальовничими горами. Але тепер цей гірський пейзаж також має потенціал для стимулювання розвитку і зміцнення позицій країни у світовому виробництві міді. Експерти також вважають, що рекордне родовище змінює уявлення світу про Аргентину — країна, яка насамперед вважається сільськогосподарською державою, може посісти лідируючі позиції серед експортерів міді до кінця наступного десятиліття.

Водночас корінні народи, що населяють деякі райони Анд, уже висловили стурбованість з приводу великомасштабних проєктів. Національні закони наказують відкриті консультації та справедливе поводження зі споконвічними землями, визначаючи порядок управління родовищем. Утім, деякі спільноти все ж вбачають у відкритті рекордного родовища позитивні моменти, такі як збільшення державних інвестицій. Інші порушують питання про використання води, стабільність ґрунту та зміни в економічних традиціях, пов'язаних із сільським господарством або туризмом.

Дослідники визнають, що великомасштабний видобуток корисних копалин справді пов'язаний з низкою проблем, зокрема:

управління відходами;

захист водоносних горизонтів.

Інженери кажуть, що передові системи очищення води, методи утилізації відходів та інструменти моніторингу в режимі реального часу матимуть вирішальне значення. Утім, інвестори, які вивчають рекордне родовище в Аргентині, зберігають оптимізм — наприклад, дехто порівнює нинішній ажіотаж з іншими легендарними відкриттями металів, які перетворили країни з місцевих гравців на провідних експортерів.

Це відкриття вже викликало заклики до подальших досліджень. Деякі фахівці вважають, що наступний великий стрибок у знаннях, ефективності та безпеці може статися в гірничодобувному секторі Аргентини, який нещодавно активізувався.

Під час написання використовували матеріали Earth.com.