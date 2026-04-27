Физика допускает существование параллельных миров: можно ли туда попасть

Некоторые разделы физики предполагают, что мы можем жить в мультивселенной.

В некоторых фантастических фильмах можно увидеть, как герои перемещаются между разными Вселенными и встречаются со своими двойниками, которые не всегда настроены дружелюбно. Но не только сценаристы фантастических фильмов заинтригованы идеей мультивселенной. Некоторые физики считают, что параллельные миры действительно могут существовать. Множество других Вселенных могло бы помочь разгадать загадки нашей собственной Вселенной, пишет Фокус.

Американский физик Пол Халперн говорит, что существует много теорий о параллельных мирах, но две из самых популярных связаны с физикой крупных объектов или космологией, а также с квантовой механикой, то есть физикой мельчайших частиц.

Параллельные миры и классическая физика

Вскоре после Большого взрыва наша Вселенная пережила короткий период сверхбыстрого расширения – космическую инфляцию. За это время крошечные квантовые колебания в структуре Вселенной растянулись до огромных размеров и создали галактики в видимой нам части космоса.

Американский физик Андрей Линде считает, что в еще больших масштабах, за пределами видимой нам Вселенной, квантовые колебания могли создать области космоса с совершенно иными свойствами. Массы частиw там могут быть другими, а гравитация может вести себя иначе. Может быть там не может существовать жизнь.

Космическая инфляция остановилась во Вселенной, которую мы можем видеть. Но она могла продолжиться в других местах, говорит Линде. Это могло привести к бесконечному взрыву новых пузырей пространства с уникальными свойствами. Фактически они будут представлять собой разные Вселенные.

Для Линде и некоторых других физиков этот сценарий отвечает на важный вопрос в космологии: почему массы частиц и силы взаимодействия в нашей Вселенной кажутся такими, что идеально подходят для создания жизни. Линде говорит, что это не может быть совпадением.

Если существует мультивселенная, говорит ученый, то не так уж странно, что условия в нашей Вселенной подходят для жизни. Среди множества Вселенных нужные массы частиц и силы взаимодействия должны были где-то появиться.

Если наша Вселенная — это одна из множества Вселенных, то есть вероятность, что она столкнулась с другим пузырем и этот след должен был остаться в реликтовом излучении. Это послесвечение Большого взрыва, которое пронизывает нашу Вселенную, говорит Халперн.

Параллельные миры и квантовая механика

Еще одна теория о мультивселенной связана с квантовой механикой. Этот раздел физики утверждает, что до тех пор, пока их не измерят, элементарные частицы могут существовать одновременно в нескольких состояниях. Как только наблюдатель проведет измерение, то появляется один результат из множества возможных, объясняет Халперн.

Это одна из странных особенностей квантовой физики. Тогда возникает вопрос, как функционировала Вселенная до появления людей, которые могли бы ее наблюдать?

Одно из объяснений гласит, что наблюдение не приводит к тому, что множество квантовых возможностей превращается в один единственный результат. Возможно, все варианты развития событий разворачиваются в альтернативных реальностях. Например, наблюдатель разделяется на множество своих копий, каждая из которых видит одну частицу в разных состояниях. При этом наблюдатели никогда не узнают друг о друге, ведь живут в параллельных мирах, говорит Халперн.

Теоретически, туннели в ткани пространства-времени, известные как червоточины, могли бы соединять разные реальности. Но неизвестно можно ли их создать. Если бы это было возможно, потребовалось бы столько энергии и массы, что это было бы далеко за пределами возможностей современных технологий. Речь идет о массе и энергии целой галактики, считает Халперн.

Как уже писал Фокус, хотя Вселенная кажется стабильной, она может находиться лишь во временном состоянии, которое может разрушиться. Физики воссоздали процесс, который может привести к гибели нашей Вселенной.

Также Фокус писал о том, что в Китае создали микроскопического "охотника" для добычи урана из морской воды.

При написании материала использованы источники: Science News Explores.