Фізика допускає існування паралельних світів: чи можна туди потрапити

Деякі розділи фізики припускають, що ми можемо жити в мультивсесвіті.

У деяких фантастичних фільмах можна побачити, як герої переміщаються між різними Всесвітами і зустрічаються зі своїми двійниками, які не завжди налаштовані дружелюбно. Але не тільки сценаристи фантастичних фільмів заінтриговані ідеєю мультивсесвіту. Деякі фізики вважають, що паралельні світи дійсно можуть існувати. Безліч інших Всесвітів могло б допомогти розгадати загадки нашого власного Всесвіту, пише Фокус.

Американський фізик Пол Халперн каже, що існує багато теорій про паралельні світи, але дві з найпопулярніших пов'язані з фізикою великих об'єктів, або космологією, а також із квантовою механікою, тобто фізикою найдрібніших частинок.

Паралельні світи та класична фізика

Незабаром після Великого вибуху наш Всесвіт пережив короткий період надшвидкого розширення — космічну інфляцію. За цей час крихітні квантові коливання в структурі Всесвіту розтягнулися до величезних розмірів і створили галактики у видимій нам частині космосу.

Американський фізик Андрій Лінде вважає, що в ще більших масштабах, за межами видимого нам Всесвіту, квантові коливання могли створити області космосу з абсолютно іншими властивостями. Маси частинок там можуть бути іншими, а гравітація може поводитися інакше. Можливо, там не може існувати життя.

Космічна інфляція зупинилася у Всесвіті, який ми можемо бачити. Але вона могла продовжитися в інших місцях, каже Лінде. Це могло призвести до нескінченного вибуху нових бульбашок простору з унікальними властивостями. Фактично вони будуть являти собою різні Всесвіти.

Для Лінде і деяких інших фізиків цей сценарій відповідає на важливе питання в космології: чому маси частинок і сили взаємодії в нашому Всесвіті здаються такими, що ідеально підходять для створення життя. Лінде каже, що це не може бути збігом.

Якщо існує мультивсесвіт, каже вчений, то не так уже й дивно, що умови в нашому Всесвіті підходять для життя. Серед безлічі Всесвітів потрібні маси частинок і сили взаємодії повинні були десь з'явитися.

Якщо наш Всесвіт — це один із безлічі Всесвітів, то є ймовірність, що він зіткнувся з іншою бульбашкою, і цей слід мав залишитися в реліктовому випромінюванні. Це післясвітіння Великого вибуху, яке пронизує наш Всесвіт, каже Халперн.

Паралельні світи та квантова механіка

Ще одна теорія про мультивсесвіт пов'язана з квантовою механікою. Цей розділ фізики стверджує, що доти, доки їх не виміряють, елементарні частинки можуть існувати одночасно в декількох станах. Щойно спостерігач проведе вимірювання, то з'являється один результат із безлічі можливих, пояснює Халперн.

Це одна з дивних особливостей квантової фізики. Тоді виникає питання, як функціонував Всесвіт до появи людей, які могли б його спостерігати?

Одне з пояснень свідчить, що спостереження не призводить до того, що безліч квантових можливостей перетворюється на один єдиний результат. Можливо, всі варіанти розвитку подій розгортаються в альтернативних реальностях. Наприклад, спостерігач розділяється на безліч своїх копій, кожна з яких бачить одну частинку в різних станах. При цьому спостерігачі ніколи не дізнаються один про одного, адже живуть у паралельних світах, каже Халперн.

Теоретично, тунелі в тканині простору-часу, відомі як червоточини, могли б з'єднувати різні реальності. Але невідомо чи можна їх створити. Якби це було можливо, знадобилося б стільки енергії і маси, що це було б далеко за межами можливостей сучасних технологій. Йдеться про масу й енергію цілої галактики, вважає Халперн.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science News Explores.