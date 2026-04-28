Экстремальное шоу "Чудаки" возвращается: теперь в нем участвует робот-гуманоид (видео)

Появился трейлер фильма “Чудаки: лучшее и последнее”. Впервые за 25 лет выполнять разные трюки будет человекоподобный робот компании Unitree.

У создателя медиафраншизы "Чудаки" Джонни Ноксвилла и его команды выходит новый фильм 26 июня и появился его трейлер. Прошло 25 лет с момента выхода первого фильма "Чудаки", и новый трейлер полон классических моментов, знакомых любителям этого популярного в 2000-х экстремального реалити-шоу. Но впервые за 25 лет в этом проекте принимает участие человекоподобный робот. Фильм "Чудаки: лучшее и последнее", уже пятый в этой медиафраншизе, станет последним, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

"Чудаки" – это американская комедийная медиафраншиза. Характеризуется как экстремально-юмористическое реалити-шоу, где осуществляются разного рода креативные, опасные, грубые, насмешливые трюки и розыгрыши. Шоу выходило в эфир на канале MTV в 2000-2001 годах, а затем было создано еще 4 полнометражных фильма. Шоу стало одним из самых популярных на канале MTV.

55-летний Джонни Ноксвилл недавно заявил, что он больше не может физически выполнять многие трюки. Поэтому вполне логично, что в новом фильме появился робот-гуманоид, который мог бы помочь с некоторыми трюками.

"После всех этих сотрясений мозга я больше не могу выполнять эти трюки", — заявил Ноксвилл, актер, сценарист, продюсер и каскадер, который известен как создатель медиафраншизы "Чудаки".

На передней части робота есть надпись Robostore, и, судя по всему, он произведен китайской компанией Unitree. Человекоподобные роботы этой компании продаются по цене от 18 000 до 100 000 долларов и в этом году привлекли к себе много внимания, постоянно достигая новых высот. Теперь робот впервые стал участником команды проекта "Чудаки".

Трейлер нового фильма апеллирует к ностальгии, как и сам Ноксвилл в недавних интервью. Должно быть, тяжело работать в такой физически тяжелой профессии в пожилом возрасте. Дэйв Энгланд из проекта "Чудаки" потерял часть пальца во время съемок нового фильма, названного "Чудаки: лучшее и последнее".

Что вытворяют люди и робот в этом фильме? Для того, чтобы это узнать придется подождать до июня.

При написании материала использованы источники: Gizmodo.