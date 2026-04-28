Екстремальне шоу "Диваки" повертається: тепер у ньому бере участь робот-гуманоїд (відео)

З'явився трейлер фільму "Диваки: найкраще й останнє". Уперше за 25 років виконувати різні трюки буде людиноподібний робот компанії Unitree.

У творця медіафраншизи "Диваки" Джонні Ноксвілла і його команди виходить новий фільм 26 червня і з'явився його трейлер. Минуло 25 років з моменту виходу першого фільму "Диваки", і новий трейлер сповнений класичних моментів, знайомих любителям цього популярного у 2000-х екстремального реаліті-шоу. Але вперше за 25 років у цьому проекті бере участь людиноподібний робот. Фільм "Диваки: найкраще і останнє", вже п'ятий у цій медіафраншизі, стане останнім, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Диваки" — це американська комедійна медіафраншиза. Характеризується як екстремально-гумористичне реаліті-шоу, де здійснюються різного роду креативні, небезпечні, грубі, глузливі трюки та розіграші. Шоу виходило в ефір на каналі MTV у 2000-2001 роках, а потім було створено ще 4 повнометражні фільми. Шоу стало одним із найпопулярніших на каналі MTV.

Відео дня

55-річний Джонні Ноксвілл нещодавно заявив, що він більше не може фізично виконувати багато трюків. Тому цілком логічно, що в новому фільмі з'явився робот-гуманоїд, який міг би допомогти з деякими трюками.

"Після всіх цих струсів мозку я більше не можу виконувати ці трюки", — заявив Ноксвілл, актор, сценарист, продюсер і каскадер, який відомий як творець медіафраншизи "Диваки".

На передній частині робота є напис Robostore, і, судячи з усього, він зроблений китайською компанією Unitree. Людиноподібні роботи цієї компанії продаються за ціною від 18 000 до 100 000 доларів і цього року привернули до себе багато уваги, постійно досягаючи нових висот. Тепер робот вперше став учасником команди проекту "Диваки".

Трейлер нового фільму апелює до ностальгії, як і сам Ноксвілл у недавніх інтерв'ю. Мабуть, важко працювати в такій фізично важкій професії в літньому віці. Дейв Енгланд із проєкту "Диваки" втратив частину пальця під час зйомок нового фільму, названого "Диваки: найкраще й останнє".

Що витворяють люди і робот у цьому фільмі? Для того, щоб це дізнатися доведеться почекати до червня.

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo.