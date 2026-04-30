Впервые в истории использовал подвесной мост: необычное поведение орангутана засняли на видео

Исследователи впервые в истории засняли суматранского орангутана, который использовал искусственный подвесной мост для передвижения.

Впервые суматранский орангутан был запечатлен на видео, переходящим по искусственному мосту, построенному специально для того, чтобы помочь животным, находящимся под угрозой исчезновения обходить асфальтированную дорогу на индонезийском острове, пишет Фокус.

Еще в 2024 году группа по охране природы Tangguh Hutan Khatulistiwa в партнерстве с британской благотворительной организацией Sumatra Orangutan Society (SOS) и местными властями построила пять таких мостов в провинции Северная Суматра. Мосты были возведены после расширения дороги, которая является жизненно важной артерией для отдаленных общин, проходящей через тропический лес.

Отметим, что ранее ученые уже запечатлели, как другие виды, в том числе гиббоны и длиннохвостые макаки, используют искусственные подвесные мосты. Однако новое видео стало первым в истории подтвержденным использованием подвесного моста суматранским орангутаном. По словам исполнительного директора SOS Хелен Бакленд, использование моста орангутанами, по сути, стало "огромной вехой в деле сохранения природы".

Исследователи считают, что подвесные мосты под кронами деревьев являются яркой демонстрацией того, что развитие человеческой деятельности и дикая природа не обязательно должны противоречить друг другу. Более того, порой самые простые решения оказываются наиболее эффективными.

По словам ученых, дорога является важным социально-экономическим звеном для общин в районе Пакпак Бхарат на Суматре. Однако она также разделила популяцию из примерно 350 орангутанов. В то же время, по словам исполнительного директора Tangguh Hutan Khatulistiwa Эрвина Аламсях Сирегара, фрагментация среды обитания также является одной из самых больших проблем в современном деле сохранения природы.

И все же, ученые надеются, что мосты под кронами деревьев в дальнейшем могут стать стандартным элементом планирования инфраструктуры в регионе.

Международный союз охраны природы классифицирует суматранских орангутанов, эндемиков острова Суматра, как находящихся под угрозой исчезновения. Основными причинами сокращения численности популяции считаются потеря и фрагментация среды обитания, а также незаконная охота.

К слову, в дикой природе орангутаны встречаются только на Суматре и соседнем острове Борнео, который расположен на территории Индонезии, Малайзии и Брунея.

При написании использовались материалы Agence France-Presse, SOS, Science Alert.