Уперше в історії використав підвісний міст: незвичайну поведінку орангутана зняли на відео

Дослідники вперше в історії зняли суматранського орангутана, який використовував штучний підвісний міст для пересування.

Уперше суматранський орангутан був зафіксований на відео, коли переходив штучним мостом, побудованим спеціально для того, щоб допомогти тваринам, які перебувають під загрозою зникнення, обходити асфальтовану дорогу на індонезійському острові, пише Фокус.

Ще 2024 року група з охорони природи Tangguh Hutan Khatulistiwa в партнерстві з британською благодійною організацією Sumatra Orangutan Society (SOS) і місцевою владою побудувала п'ять таких мостів у провінції Північна Суматра. Мости були зведені після розширення дороги, яка є життєво важливою артерією для віддалених громад, що проходить через тропічний ліс.

Зазначимо, що раніше вчені вже відобразили, як інші види, зокрема гібони та довгохвості макаки, використовують штучні підвісні мости. Однак нове відео стало першим в історії підтвердженим використанням підвісного моста суматранським орангутаном. За словами виконавчої директорки SOS Хелен Бакленд, використання моста орангутанами, по суті, стало "величезною віхою у справі збереження природи".

Дослідники вважають, що підвісні мости під кронами дерев є яскравою демонстрацією того, що розвиток людської діяльності та дика природа не обов'язково повинні суперечити один одному. Ба більше, часом найпростіші рішення виявляються найефективнішими.

За словами вчених, дорога є важливою соціально-економічною ланкою для громад у районі Пакпак Бхарат на Суматрі. Однак вона також розділила популяцію з приблизно 350 орангутанів. Водночас, за словами виконавчого директора Tangguh Hutan Khatulistiwa Ервіна Аламсях Сірегара, фрагментація середовища проживання також є однією з найбільших проблем у сучасній справі збереження природи.

І все ж, вчені сподіваються, що мости під кронами дерев надалі можуть стати стандартним елементом планування інфраструктури в регіоні.

Міжнародний союз охорони природи класифікує суматранських орангутанів, ендеміків острова Суматра, як таких, що перебувають під загрозою зникнення. Основними причинами скорочення чисельності популяції вважаються втрата і фрагментація середовища проживання, а також незаконне полювання.

До слова, у дикій природі орангутани зустрічаються тільки на Суматрі та сусідньому острові Борнео, який розташований на території Індонезії, Малайзії та Брунею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найрідкісніший і найновіший вид людиноподібних мавп: у світі залишилося лише 800 особин

Раніше Фокус писав про те, що вчені розшифрували геном орангутана.

Під час написання використовували матеріали Agence France-Presse, SOS, Science Alert.