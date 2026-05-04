Раскрыт секрет старейшего острова на Земле: здесь обитают те, кого не встретишь больше нигде в мире

Исследователи рассказали, какой остров является самым старым в мире. Любопытно, что возраст — не единственная его достопримечательность.

Остров Мадагаскар расположен всего в 400 километрах от побережья Мозамбика и является старейшим островом на Земле. Однако это не единственная его особенность — ученые также выяснили, что остров является одним из самых знаковых на планете, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одна из причин уникальности озера заключается в поразительной глубине и широте его биоразнообразия — здесь обитает множество восхитительно странных и красивых животных, которых не встретишь больше нигде на Земле.

Відео дня

Известно, что в прошлом Мадагаскар был частью суперконтинента Гондвана, пока Индия не отделилась от того, что сегодня является Африкой — это произошло около 150-160 миллионов лет назад. Затем, примерно 84–91 миллионов лет назад, Индия отделилась от Азии, оставив Мадагаскар в одиночестве. С тех пор он существует отдельно, что и делает Мадагаскар старейшим островом в мире.

Длительная изоляция Мадагаскара принесла свои плоды: эволюция получила полную свободу действий, в результате чего остров изобилует биоразнообразием, а многие виды и вовсе уникальны для планеты По словам ученых, около 90% видов на Мадагаскаре являются эндемичными для острова.

Наблюдения показывают, что на Мадагаскаре обитает около 107 видов лемуров. Среди них есть как самые пушистые, такие как кокерель и шелковистый сифака, так и самый маленький в мире примат — мышиный лемур мадам Берты, длина тела которого составляет всего 9–9,5 сантиметров. В эту группу также входят несколько невероятно необычных экземпляров, и самый удивительный из них — ай-ай. Эти животные имеют весьма странный вид: у них большие уши, растрепанный мех и тонкие пальцы — самый длинный из них средний палец, который животные используют для выковыривания личинок из труднодоступных мест и ковыряния в носу.

Мадагаскар также является домом для множества хищников, самым крупным из которых является фосса — это существо выглядит, как нечто среднее между лаской и пумой. Фоссы имеют стройное тело с длинным хвостом. У них есть втягивающиеся когти, которые они используют для охоты и лазания по деревьям. Если бы не эта странная, похожая на ласку особенность, можно было бы действительно поверить, что эти существа — кошки.

Есть и плохие новости — и лемуры, и фоссы, увы находятся под угрозой исчезновения. Фактически, знаменитое биоразнообразие Мадагаскара в целом в настоящее время переживает стремительное сокращение: более 3500 видов растений и животных на острове, по оценке МСОП, находятся под угрозой.

Исследователи пришли к выводу, что на сокращение видов влияет целый ряд факторов, в том числе:

потеря и деградация среды обитания;

изменение климата;

охота и незаконная торговля.

Напомним, ранее мы писали о том, что странные сооружения на Мадагаскаре могли создать зороастрийцы.

Ранее Фокус писал о том, что гигантское чудище с десятками ног 120 лет скрывалось от ученых: где его обнаружили.

При написании использовались материалы IFLScience.