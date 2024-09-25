Звучит правдоподобно: странные сооружения на Мадагаскаре могли создать зороастрийцы (фото)

Загадочные ниши, высеченные в скалах, уже более века остаются загадкой для исследователей. Археологи уже давно озадачены этими сооружениями, которые непохожи ни на что другое, найденное на Мадагаскаре или в окружающем восточноафриканском регионе.

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Примерно в первом тысячелетии нашей эры неизвестное сообщество, жившее на юге Мадагаскара, вырезало в скалах отдаленного места большие камеры и углубления. Недавно появилась новая теория происхождения этих сооружений, связанная с зороастрийским сообществом, пишет IFLScience.

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Согласно последним исследованиям, эти загадочные строители могли быть зороастрийской общиной, которая поселилась на Мадагаскаре около 1 000 лет назад. Расположенные в месте под названием Теники, находящемся в национальном парке Исало, эти скальные образования интригуют исследователей уже более века.

Фото: Schreurs et al, 2024 (CC BY 4.0)

Несмотря на их известность, археологические исследования этого места были минимальными, в основном из-за его труднодоступности. Команды должны были преодолевать более 20 километров по сложной местности, что препятствовало всестороннему исследованию.

Как отметил один из авторов исследования, профессор Гвидо Шреурс, сотрудничество с местными властями и получение необходимых разрешений еще больше усложняет археологические работы в этом районе.

Одна из первых теорий начала XX века предполагала, что португальские моряки, севшие на мель на острове в XVI веке, высекли эти ниши в скалах как укрытие от непогоды. Эта теория принесла этому месту прозвище "Грот португальцев".

Однако более поздние раскопки в 1960-х годах поставили под сомнение эту идею, поскольку создание ниш потребовало бы слишком много усилий. Хотя во время первых раскопок не нашли никаких артефактов, неподалеку удалось обнаружить фрагменты китайских кувшинов, датированных XVI веком.

Новые исследования, начатые благодаря спутниковым снимкам высокого разрешения в 2019 году, показали, что археологический участок намного больше, чем считалось ранее, открыв сеть террас, высеченных в скалах камер и каменных сооружений. Среди них Большой грот и Малый грот, две большие камеры, поддерживаемые каменными столбами и содержащие резные каменные скамейки. Открытие более 30 гектаров террас и различных каменных сооружений побудило исследователей углубиться в историю происхождения этого места.

Проанализировав найденные керамические фрагменты и древесный уголь, археологи определили, что городище заселяли между X и XII веками нашей эры. Керамика была не местного происхождения, некоторые фрагменты происходят из Юго-Восточной Азии и Китая. Это указывает на то, что люди, которые жили в Теники, были связаны с торговой сетью Индийского океана.

Идея о том, что место построила зороастрийская община, возникла после того, как Шреурс и его команда заметили сходство между нишами Теники и высеченными в скалах структурами, найденными в Иране. В частности, регион Фарс имеет многочисленные высеченные в скалах ниши, которые служили оссуариями для зороастрийских погребальных обрядов.

Это сходство, а также исторические записи об иранских прибрежных городах, которые вели морскую торговлю с регионами вплоть до Китая и Восточной Африки, указывают на потенциальное присутствие зороастрийцев на Мадагаскаре.

Хотя эта теория хорошо согласуется с археологическими и историческими свидетельствами, остается одна существенная проблема: в Теники не находили никаких человеческих останков, в частности костей. Зороастрийская погребальная практика предусматривала оставление тел в каменных нишах для разложения перед переносом костей в меньшие оссуарии. Отсутствие костей на месте может быть связано с дальнейшим вмешательством более поздних жителей, но это оставляет некоторые вопросы без ответа.

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Несмотря на отсутствие человеческих останков, связь с зороастрийскими обычаями остается правдоподобной, и планируется дальнейшее исследование. Шреурс и его коллеги вернутся на это место в 2025 году, надеясь, что более совершенные методы исследования, такие как Lidar, обнаружат дополнительные подсказки о таинственной группе, которая когда-то жила в Теники.

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