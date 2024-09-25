Звучить правдоподібно: дивні споруди на Мадагаскарі могли створити зороастрійці (фото)

Загадкові ніші, висічені у скелях, вже понад століття залишаються загадкою для дослідників. Археологи вже давно спантеличені цими спорудами, які не схожі ні на що інше, знайдене на Мадагаскарі або в навколишньому східноафриканському регіоні.

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Приблизно в першому тисячолітті нашої ери невідома спільнота, що мешкала на півдні Мадагаскару, вирізала в скелях віддаленого місця великі камери та заглиблення. Нещодавно з’явилася нова теорія походження цих споруд, пов’язана із зороастрійською спільнотою, пише IFLScience.

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Згідно з останніми дослідженнями, ці загадкові будівничі могли бути зороастрійською громадою, яка оселилася на Мадагаскарі близько 1 000 років тому. Розташовані в місці під назвою Тенікі, що знаходиться в національному парку Ісало, ці скельні утворення інтригують дослідників вже понад століття.

Фото: Schreurs et al, 2024 (CC BY 4.0)

Попри їхню відомість, археологічні дослідження цього місця були мінімальними, здебільшого через його важкодоступність. Команди повинні долати понад 20 кілометрів складною місцевістю, що перешкоджало всебічному дослідженню.

Як зазначив один з авторів дослідження, професор Гвідо Шреурс, співпраця з місцевою владою та отримання необхідних дозволів ще більше ускладнює археологічні роботи в цьому районі.

Одна з перших теорій початку XX століття припускала, що португальські моряки, які сіли на мілину на острові в XVI столітті, висікли ці ніші в скелях як укриття від негоди. Ця теорія принесла цьому місцю прізвисько "Грот португальців".

Однак пізніші розкопки у 1960-х роках поставили під сумнів цю ідею, оскільки створення ніш потребувало б занадто багато зусиль. Хоча під час перших розкопок не знайшли жодних артефактів, неподалік вдалося виявити фрагменти китайських глечиків, датованих XVI століттям.

Новіші дослідження, розпочаті завдяки супутниковим знімкам високої роздільної здатності у 2019 році, показали, що археологічна ділянка набагато більша, ніж вважалося раніше, відкривши мережу терас, висічених у скелях камер і кам'яних споруд. Серед них Великий грот і Малий грот, дві великі камери, що підтримуються кам'яними стовпами і містять різьблені кам'яні лавки. Відкриття понад 30 гектарів терас і різних кам'яних споруд спонукало дослідників заглибитися в історію походження цього місця.

Проаналізувавши знайдені керамічні фрагменти та деревне вугілля, археологи визначили, що городище заселяли між X та XII століттями нашої ери. Кераміка була не місцевого походження, деякі фрагменти походять із Південно-Східної Азії та Китаю. Це вказує на те, що люди, які жили в Тенікі, були пов'язані з торговельною мережею Індійського океану.

Ідея про те, що місце побудувала зороастрійська громада, виникла після того, як Шреурс і його команда помітили схожість між нішами Тенікі і висіченими в скелях структурами, знайденими в Ірані. Зокрема, регіон Фарс має численні висічені в скелях ніші, які слугували оссуаріями для зороастрійських похоронних обрядів.

Ця схожість, а також історичні записи про іранські прибережні міста, що вели морську торгівлю з регіонами аж до Китаю та Східної Африки, вказують на потенційну присутність зороастрійців на Мадагаскарі.

Хоча ця теорія добре узгоджується з археологічними та історичними свідченнями, залишається одна суттєва проблема: в Тенікі не знаходили жодних людських останків, зокрема кісток. Зороастрійська поховальна практика передбачала залишення тіл у кам'яних нішах для розкладання перед перенесенням кісток до менших оссуаріїв. Відсутність кісток на місці може бути пов'язана з подальшим втручанням пізніших мешканців, але це залишає деякі питання без відповіді.

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Попри відсутність людських останків, зв'язок із зороастрійськими звичаями залишається правдоподібним, і планується подальше дослідження. Шреурс і його колеги повернуться на це місце у 2025 році, сподіваючись, що більш досконалі методи дослідження, такі як Lidar, виявлять додаткові підказки про таємничу групу, яка колись жила в Тенікі.

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