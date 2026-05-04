Розкрито секрет найстарішого острова на Землі: тут мешкають ті, кого не зустрінеш більше ніде у світі

Дослідники розповіли, який острів є найстарішим у світі. Цікаво, що вік — не єдина його визначна пам'ятка.

Острів Мадагаскар розташований всього за 400 кілометрів від узбережжя Мозамбіку і є найстарішим островом на Землі. Однак це не єдина його особливість — вчені також з'ясували, що острів є одним із найбільш знакових на планеті, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одна з причин унікальності озера полягає у вражаючій глибині та широті його біорізноманіття — тут мешкає безліч дивовижно дивних і красивих тварин, яких не зустрінеш більше ніде на Землі.

Відомо, що в минулому Мадагаскар був частиною суперконтиненту Гондвана, поки Індія не відокремилася від того, що сьогодні є Африкою — це сталося приблизно 150-160 мільйонів років тому. Потім, приблизно 84-91 мільйонів років тому, Індія відокремилася від Азії, залишивши Мадагаскар на самоті. Відтоді він існує окремо, що і робить Мадагаскар найстарішим островом у світі.

Відео дня

Тривала ізоляція Мадагаскару принесла свої плоди: еволюція отримала повну свободу дій, унаслідок чого острів рясніє біорізноманіттям, а багато видів і зовсім унікальні для планети За словами вчених, близько 90% видів на Мадагаскарі є ендемічними для острова.

Спостереження показують, що на Мадагаскарі мешкає близько 107 видів лемурів. Серед них є як найпухнастіші, такі як кокерель і шовковистий сифака, так і найменший у світі примат — мишачий лемур мадам Берти, довжина тіла якого становить лише 9-9,5 сантиметрів. До цієї групи також входять кілька неймовірно незвичайних екземплярів, і найдивовижніший з них — ай-ай. Ці тварини мають вельми дивний вигляд: вони мають великі вуха, розпатлане хутро і тонкі пальці — найдовший з них середній палець, який тварини використовують для виколупування личинок з важкодоступних місць і колупання в носі.

Мадагаскар також є домівкою для безлічі хижаків, найбільшим з яких є фосса — ця істота має вигляд, як щось середнє між ласкою і пумою. Фосси мають струнке тіло з довгим хвостом. У них є кігті, що втягуються, які вони використовують для полювання і лазіння по деревах. Якби не ця дивна, схожа на ласку особливість, можна було б справді повірити, що ці істоти — кішки.

Є й погані новини — і лемури, і фоси, на жаль, перебувають під загрозою зникнення. Фактично, знамените біорізноманіття Мадагаскару загалом нині переживає стрімке скорочення: понад 3500 видів рослин і тварин на острові, за оцінкою МСОП, перебувають під загрозою.

Дослідники дійшли висновку, що на скорочення видів впливає ціла низка чинників, зокрема:

втрата і деградація середовища проживання;

зміна клімату;

полювання і незаконна торгівля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дивні споруди на Мадагаскарі могли створити зороастрійці.

Раніше Фокус писав про те, що гігантське чудовисько з десятками ніг 120 років ховалося від учених: де його виявили.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.