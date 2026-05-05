20 млн человек в опасности: мегаполис тонет со скоростью 35 см в год — это видно из космоса (фото)

Исследователи и ранее знали, что крупнейший город Мексики идет на дно, но новая спутниковая система NASA показывает, что это происходит значительно быстрее, чем считалось.

Более сотни лет ученые знали, что Мехико — столица и крупнейший город Мексики — постепенно опускается в древний водоносный горизонт. Но теперь NASA запустило в космос одну из самых мощных радиолокационных систем, когда-либо разработанных человеком. Новая спутниковая система позволяет наблюдать за опусканием города в режиме реального времени, пишет Фокус.

Известно, что Мехико занимает землю, которая когда-то была частью озера Тескоко — крупнейшего озера в взаимосвязанной системе, заполнявшей долину Мехико. До испанского завоевания мексиканцы построили свою столицу, Теночтитлан, на острове посреди озера и контролировали наводнения с помощью высокотехнологичной системы дамб, плотин и чинамп. Однако после завоевания испанские власти решили расширить город, демонтировав многие из этих систем и в конечном итоге осушив озеро для контроля наводнений. Этот процесс в течение нескольких столетий изменял ландшафт и создал долгосрочные проблемы с оседанием грунта.

Сегодня в Мехико проживает около 20 миллионов человек, а масштабная откачка грунтовых вод и растущая нагрузка от городской застройки привели к уплотнению дна озера за последнее столетие. Еще в 1925 году инженеры впервые сообщили об этом явлении, которое было отмечено снова в 1990-х и 2000-х годах, когда выяснилось, что части мегаполиса опускаются примерно на 35 сантиметров ежегодно. Это привело к повреждению инфраструктуры, включая метрополитен, одну из крупнейших систем скоростного транспорта в Северной и Южной Америке.

В течение десятилетий ученые отслеживали опускание города несколькими поколениями космических радаров. Однако теперь новая миссия NISAR, запущенная в 2025 году, позволяет наблюдать за процессом в режиме реального времени с беспрецедентной точностью.

Новый спутник NISAR показывает районы Мехико, которые опускаются быстрее всего (обозначены синим цветом) Фото: NASA

L-диапазонный радар с синтезированной апертурой NISAR, работающий на частотах 1-2 ГГц и обеспечивающий высококачественное изображение в любых погодных условиях, предназначен для отслеживания незначительных изменений, таких как опускание или поднятие земли. Более того, его можно использовать для отслеживания движения ледников и роста сельскохозяйственных угодий, поскольку он пролетает по небу несколько раз в месяц.

По совам заместителя руководителя проекта в штаб-квартире NASA Крейга Фергюсона, длинноволновый L-диапазон радара NISAR позволит обнаруживать и отслеживать проседание грунта в более сложных и густо заросших растительностью регионах, таких как прибрежные районы, где могут наблюдаться совокупные эффекты как проседания грунта, так и повышения уровня моря.

Теперь новые данные указывают на то, что с октября 2025 года по январь 2026 года части Мехико проседают более чем на 2 сантиметра каждый месяц. Эти области обозначены синими точками на новой карте, желтым и красными цветами обозначены области, рассматриваемые как остаточные шумовые сигналы. Ожидается, что они будут уменьшаться по мере сбора спутником большего количества данных.

Ученые также отмечают, что одним из наиболее уязвимых участков является область вокруг памятника, известного как "Ангел наглости", вдоль Пасео де ла Реформа. Монумент был построен в 1910 году в ознаменование столетия независимости Мексики. За прошедшие годы к 36-метровому монументу были добавлены дополнительные ступени, поскольку земля вокруг него продолжает проседать.

Отметим, что спутник NISAR — первый, оснащенный двумя радиолокационными приборами с синтезированной апертурой (SAR) — L-диапазоном, измеряющим длину волны 24 сантиметра, и S-диапазоном, измеряющим длину волны 10 сантиметров. Он предназначен для мониторинга поверхности суши и льда планеты дважды в 12 дней с помощью барабанообразного отражателя космического аппарата для сбора данных. Все это делает спутник крупнейшим в мире радиолокационным антенным отражателем, когда-либо запущенным в космос NASA.

При написании использовались материалы NASA, IFLScience.