Галилей увидел на Юпитере и Венере, что Земля – не центр Вселенной

Галилео Галилей опроверг гелиоцентрическую систему мира и доказал, что все планеты и Солнце не вращаются вокруг Земли. Хотя от этих утверждений ему пришлось отказаться.

Галилео Галилей внес значительный вклад в науку и одно из его главных достижений состоит в том, что он разрушил геоцентрическую систему мира, предполагающую, что все звезды, Солнце и известные планеты вращаются вокруг Земли. Таким образом он отверг геоцентрическую систему мира Аристотеля и Птолемея и поддержал гелиоцентрическую систему Николая Коперника, пишет Фокус.

В начале XVII века люди считали, что Земля является центром Вселенной, вокруг которой вращаются другие видимые небесные тела. Это учение поддерживала Католическая церковь. Геоцентрическая модель мира Аристотеля и Птолемея являлась основной и считалось, что Земля является идеальной сферой, как и Луна, а также другие планеты и что все они вращаются вокруг Земли по идеальной круговой орбите.

В начале XVI века польский ученый Николай Коперник одним из первых предположил, что Земля и другие планеты на самом деле вращаются вокруг Солнца. Таким образом возникла гелиоцентрическая система мира, которая отвергалась Католической церковью. И все же развитие эта идея получила только благодаря Галилео Галилею.

Когда были изобретены телескопы, и Галилей создал свой собственный направил его в космос в 1609 году. Он обнаружил, что Луна не является идеальной сферой, а ее поверхность покрыта горами и кратерами. Также ученый обнаружил солнечные пятна, движущиеся по поверхности Солнца.

Теперь Ио, Европу, Ганимед и Каллисто называют Галлиевыми спутниками Юпитера. Фото: NASA

В январе 1610 года Галилео Галилей направил свой новый, усовершенствованный телескоп на планету Юпитер. Рядом он заметил несколько точек света, которые сначала принял за звезды. Но, наблюдая за ними в течение недели астрономы обнаружил, что эти точки движутся вместе с Юпитером и пришел к выводу, что это спутники планеты. Теперь Ио, Европу, Ганимед и Каллисто называют Галлиевыми спутниками Юпитера. Это впервые показало, что не все в Солнечной системе вращается вокруг Земли и Галилей получил весомый аргумент в пользу гелиоцентрической системы мира.

Настоящий удар по геоцентрической системе мира был нанесен наблюдением Галилея за Венерой Фото: Forbes

Но настоящий удар по геоцентрической системе мира был нанесен наблюдением Галилея за Венерой. Ученый наблюдал за Венерой во время ее орбитального движения вокруг Солнца и заметил, что она проходит полный цикл фаз, как и Луна. Этого не было бы, если бы каждое тело в Солнечной системе вращалось вокруг Земли, поскольку в этой модели Венера всегда занимала бы пространство между Землей и Солнцем. В этом случае мы бы видели лишь ограниченный диапазон фаз Венеры, и с нашей точки зрения она оставалась бы тонким серпом. Галилей же увидел полную Венеру, Венеру в форме серпа и все, что между ними. Это доказало, что Венера вращается вокруг Солнца.

В целом, хотя Галилео был прав, у него не было достаточно доказательств, чтобы активно отстаивать свою точку зрения и ему пришлось отказаться от своих утверждений. Католическая церковь запретила продвижение гелиоцентрической модели мира и объявила ее еретической.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.