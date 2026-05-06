Галілей побачив на Юпітері та Венері, що Земля — не центр Всесвіту

Галілео Галілей зробив значний внесок у науку, і одне з його головних досягнень полягає в тому, що він зруйнував геоцентричну систему світу, яка передбачає, що всі зірки, Сонце і відомі планети обертаються навколо Землі. Таким чином він відкинув геоцентричну систему світу Аристотеля і Птолемея і підтримав геліоцентричну систему Миколи Коперника, пише Фокус.

На початку XVII століття люди вважали, що Земля є центром Всесвіту, навколо якого обертаються інші видимі небесні тіла. Це вчення підтримувала Католицька церква. Геоцентрична модель світу Арістотеля і Птолемея була основною і вважалося, що Земля є ідеальною сферою, як і Місяць, а також інші планети, і що всі вони обертаються навколо Землі за ідеальною круговою орбітою.

На початку XVI століття польський учений Микола Коперник одним із перших припустив, що Земля та інші планети насправді обертаються навколо Сонця. У такий спосіб виникла геліоцентрична система світу, яка відкидалася Католицькою церквою. Та все ж розвиток ця ідея отримала лише завдяки Галілео Галілею.

Коли було винайдено телескопи, і Галілей створив свій власний, спрямував його в космос 1609 року. Він виявив, що Місяць не є ідеальною сферою, а його поверхня вкрита горами і кратерами. Також учений виявив сонячні плями, що рухаються поверхнею Сонця.

У січні 1610 року Галілео Галілей спрямував свій новий, удосконалений телескоп на планету Юпітер. Поруч він помітив кілька точок світла, які спочатку прийняв за зірки. Але, спостерігаючи за ними протягом тижня, астрономи виявив, що ці точки рухаються разом із Юпітером і дійшов висновку, що це супутники планети. Тепер Іо, Європу, Ганімед і Каллісто називають Галлієвими супутниками Юпітера. Це вперше показало, що не все в Сонячній системі обертається навколо Землі і Галілей отримав вагомий аргумент на користь геліоцентричної системи світу.

Але справжній удар по геоцентричній системі світу було завдано спостереженням Галілея за Венерою. Учений спостерігав за Венерою під час її орбітального руху навколо Сонця і помітив, що вона проходить повний цикл фаз, як і Місяць. Цього не було б, якби кожне тіло в Сонячній системі оберталося навколо Землі, оскільки в цій моделі Венера завжди займала б простір між Землею і Сонцем. У цьому разі ми б бачили лише обмежений діапазон фаз Венери, і з нашої точки зору вона залишалася б тонким серпом. Галілей же побачив повну Венеру, Венеру у формі серпа і все, що між ними. Це довело, що Венера обертається навколо Сонця.

Загалом, хоча Галілео мав рацію, у нього не було достатньо доказів, щоб активно обстоювати свою точку зору і йому довелося відмовитися від своїх тверджень. Католицька церква заборонила просування геліоцентричної моделі світу й оголосила її єретичною.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience.