На Марс усього за 30 днів: учені виявили короткий шлях на Червону планету

Учені з'ясували, що швидший політ на Марс і назад можливий. Розрахунки показують, що така подорож замість трьох років займе всього близько 5 місяців.

Згідно з новим дослідженням, астронавти зможуть здійснити політ на Марс і назад лише за 5 місяців, хоча сучасні технології дозволяють це зробити лише за 3 роки. Оскільки Земля і Марс вирівнюються і зближуються тільки 1 раз на 26 місяців, астронавтам потрібно від 7 до 10 місяців, щоб дістатися до Червоної планети, а потім чекати там приблизно такий самий час, щоб повернутися додому. Звідси і виходить загальний термін польоту в три роки. Але тепер учені виявили коротший маршрут на Марс, пише Фокус.

Автори дослідження заявили, що ранні, неточні дані про траєкторії польоту навколоземних астероїдів, які історично використовували для оцінки ризику зіткнень, перш ніж від них відмовилися на користь більш точних даних, містять цінні геометричні підказки для проєктування швидких міжпланетних маршрутів.

Учені вивчали траєкторії руху навколоземних астероїдів і один із них, 2001 CA21, привернув їхню увагу. Річ у тім, що ранні оцінки його орбіти припускали, що він слідував рідкісною траєкторією, яка перетинає орбітальні зони Землі і Марса. Хоча пізніші вимірювання уточнили справжню траєкторію астероїда, його первісна геометрія під час зближення Землі і Марса вказувала на істотніше дуже короткого шляху між двома планетами.

Розрахунки показали, що швидкий політ на Марс за 34 дні можливий, якщо космічний корабель буде слідувати за траєкторією, аналогічною ранній оцінці траєкторії руху астероїда 2001 CA21.

Фото: New Atlas

Але така траєкторія вимагає стартової швидкості на рівні 32,5 км/с, що значно перевищує можливості сучасних ракет, і космічний корабель прибув би до Марса зі швидкістю близько 108 000 км/год. Це занадто швидко для безпечного приземлення на Червону планету.

Подальші розрахунки показали, що вирівнювання Марса і Землі у 2031 році пропонує життєздатний короткий міжпланетний маршрут. У цей період, як вважають вчені, подорож на Марс і назад може зайняти всього 153 дні або приблизно 5 місяців.

Космічний корабель має стартувати із Землі 20 квітня 2031 року зі швидкістю близько 27 км/с. Через 33 дні, до 23 травня, він прибуде на Марс. Потім астронавти проведуть близько 30 днів на планеті і вирушать назад на Землю 22 червня. Приблизно через 90 днів, до 22 вересня, астронавти мають повернутися додому з Марса, згідно з розрахунками.

Але ця концепція залишається значною мірою теоретичною і буде сильно залежати від специфіки місії, включно з конструкцією космічного корабля, масою корисного навантаження і можливостями двигуна. Усе це визначить, наскільки можливі такі швидкі польоти на Марс і назад.

Учені вважають, що відправити космічний корабель на Марс із такою швидкістю і за такою траєкторією можуть такі ракети, як Starship від SpaceX або New Glenn від Blue Origin.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Acta Astronautica, Live Science.