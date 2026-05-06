Количество льда меньше, чем когда-либо прежде: что-то тревожное намечается в Арктике (фото)

Исследователи предупреждают, что мир, вероятно, приближается к «точке невозврата» — арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.

Необычно высокие температуры в двух ключевых районах Арктики привели к тому, что морской лед достиг рекордно низкого уровня, пишет Фокус.

По данным Национального института полярных исследования Японии (NIPR), годовой максимум площади Арктики — точка зимой, когда ледовый покров должен быть максимальным, сегодня меньше, чем когда-либо с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

Данные указывают на то, что в своей самой высокой точке 13 марта лед покрывал 13,76 квадратных километров — это немного превышает предыдущий минимум в марте 2025 года, когда площадь ледового покрова упала на 6% ниже среднего показателя за период с 1991 по 2010 год. По сравнению с 2025 годом площадь арктического ледового щита в этом году уменьшилась на 30 000 квадратных километров.

Исследователи связывают тревожную потерю льда в Арктике с высокими температурами в Охотском море и в заливе Баффина у северного побережья Канады, из-за чего лед попросту не смог расшириться. Более того, ученые опасаются, что изменения арктического морского льда могут достичь точки невозврата на фоне прогрессирующего глобального потепления. Это потенциально может спровоцировать цепь последствий в глобальной климатической системе.

Как правило, арктической морской лед обычно увеличивается в течение зимы в Северном полушарии, расширяясь в период с октября по март. После достижения годового максимума морской лед естественным образом тает в период с апреля по сентябрь, достигая годового минимума. Однако данные указывают, что зимой 2025-2026 годов площадь арктического морского льда все же оставалась довольно низкой в течение всего сезона.

В марте этого года арктический морской лед достиг своего исторического минимума из-за исключительно теплой погоды Фото: NIPR

В ходе исследования ученые изучили данные, собранные спутником SHIZUKU Японского космического агентства, что обнаружили рекордно низкий максимум в марте. Сравнение площади морского льда со среднегодовым показателем 2010 года наглядно демонстрирует проблему. Данные указывают на то, что граница арктического льда в марте 2026 года отошла на несколько километров дальше, чем в 2010 году, особенно в Охотском море и в заливе Баффина.

Более поздний анализ показал, что температура в этих районах оставалась значительно выше нормы в период с января по февраль, что серьезно препятствовало образованию льда. В то же время, сильные юго-восточные ветры в сочетании с теплой водой в Охотском море привели к тому, что площадь льда начала уменьшаться уже 19 февраля.

Отметим, что это тревожное наблюдение было опубликовано на фоне продолжающихся предупреждений ученых о том, что потепление климата угрожает существованию морского льда в Северном Ледовитом океане.

Предыдущие исследования предполагали, что первое полное исчезновение морского льда летом может произойти уже в следующем году. Ученые использовали три сотни компьютерных симуляций и обнаружили: 9 из них показывают, что первый день без льда может наступить в Арктике уже к 2027 году. Данные также указывают на то, что это неизбежно произойдет в течение следующих 9-20 лет.

При написании использовались материалы NIPR, Daily Mail.