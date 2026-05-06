Кількість льоду менша, ніж будь-коли раніше: щось тривожне намічається в Арктиці (фото)

Дослідники попереджають, що світ, імовірно, наближається до "точки неповернення" — арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Незвично високі температури у двох ключових районах Арктики призвели до того, що морський лід досяг рекордно низького рівня, пише Фокус.

За даними Національного інституту полярних дослідження Японії (NIPR), річний максимум площі Арктики — точка взимку, коли льодовий покрив має бути максимальним, сьогодні менший, ніж будь-коли від початку супутникових спостережень 1979 року.

Дані вказують на те, що у своїй найвищій точці 13 березня лід вкривав 13,76 квадратних кілометрів — це трохи перевищує попередній мінімум у березні 2025 року, коли площа крижаного покрову впала на 6% нижче за середній показник за період з 1991 по 2010 рік. Порівняно з 2025 роком площа арктичного льодового щита цього року зменшилася на 30 000 квадратних кілометрів.

Дослідники пов'язують тривожну втрату льоду в Арктиці з високими температурами в Охотському морі та в затоці Баффіна біля північного узбережжя Канади, через що лід просто не зміг розширитися. Ба більше, вчені побоюються, що зміни арктичного морського льоду можуть досягти точки неповернення на тлі прогресуючого глобального потепління. Це потенційно може спровокувати ланцюг наслідків у глобальній кліматичній системі.

Як правило, арктична морська крига зазвичай збільшується протягом зими в Північній півкулі, розширюючись у період з жовтня по березень. Після досягнення річного максимуму морський лід природним чином тане в період з квітня по вересень, досягаючи річного мінімуму. Однак дані вказують, що взимку 2025-2026 років площа арктичного морського льоду все ж залишалася доволі низькою протягом усього сезону.

У березні цього року арктичний морський лід досяг свого історичного мінімуму через винятково теплу погоду Фото: NIPR

Під час дослідження вчені вивчили дані, зібрані супутником SHIZUKU Японського космічного агентства, що виявили рекордно низький максимум у березні. Порівняння площі морського льоду із середньорічним показником 2010 року наочно демонструє проблему. Дані вказують на те, що межа арктичного льоду в березні 2026 року відійшла на кілька кілометрів далі, ніж 2010 року, особливо в Охотському морі та в затоці Баффіна.

Пізніший аналіз показав, що температура в цих районах залишалася значно вищою за норму в період із січня по лютий, що серйозно перешкоджало утворенню льоду. Водночас, сильні південно-східні вітри в поєднанні з теплою водою в Охотському морі призвели до того, що площа льоду почала зменшуватися вже 19 лютого.

Зазначимо, що це тривожне спостереження було опубліковано на тлі триваючих попереджень учених про те, що потепління клімату загрожує існуванню морського льоду в Північному Льодовитому океані.

Попередні дослідження припускали, що перше повне зникнення морського льоду влітку може статися вже наступного року. Науковці використали три сотні комп'ютерних симуляцій і виявили: 9 із них показують, що перший день без льоду може настати в Арктиці вже до 2027 року. Дані також вказують на те, що це неминуче станеться протягом наступних 9-20 років.

Під час написання використовували матеріали NIPR, Daily Mail.