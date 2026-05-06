На краю космоса "зависла" древняя галактика: она не вращается

Галактики могут в конечном итоге перестать вращаться, но это неожиданно на столь раннем этапе истории Вселенной.

Вращение является одной из важнейших характеристик галактик. Но не все галактики вращаются. Многократные столкновения и взаимодействия с другими галактиками могут лишить эти космические объекты их углового момента. Считается, что этот процесс занимает многие миллиарды лет. Поэтому астрономы очень удивились, когда обнаружили массивную галактику, которая не вращается менее чем через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, пишет Фокус.

XMM-VID1-2075 уже была известна как одна из самых массивных галактик в ранней Вселенной. Она имеет в несколько раз больше звезд, чем Млечный Путь. Также в этой галактике больше не происходит образования новых звезд, как показали прошлые наблюдения. Авторы нового исследования решили использовать космический телескоп Уэбб для изучения движения галактики XMM-VID1-2075 и двух других галактик из ранней Вселенной.

По словам ученых, для них стало неожиданным то, что галактика XMM-VID1-2075 не вращается, хотя должна это делать.

Три галактики, хотя и похожи, демонстрируют совершенно разную внутреннюю динамику. Одна из них явно вращается, другая выглядит несколько хаотично, а XMM-VID1-2075 не показывает вращения, но демонстрирует очень хаотичные внутренние движения своих звезд.

Размер галактики, отсутствие звездообразования и вращения могут быть результатом одного и того же механизма. Вместо нескольких небольших столкновений, замедливших галактику, произошло единичное слияние с галактикой, которая вращалась практически в противоположном направлении, считают астрономы.

Есть подтверждающие доказательства этой гипотезы. Астрономы обнаружили большой источник света, вероятно другую галактику, которая взаимодействует с XMM-VID1-2075 и меняет динамику этой галактики.

Хотя это удивительное открытие, маловероятно, что эта галактика является исключением из правил. Астрономы считают, что галактик, которые не вращаются на раннем этапе истории Вселенной может быть много.

Авторы исследования говорят, что существующие модели предсказывают, что на ранних этапах существования Вселенной было небольшое количество галактик, которые не вращаются. Если будут обнаружено большое количество таких галактик, то теорию эволюции Вселенной придется пересмотреть.

При написании этого материала использованы источники: Nature Astronomy, IFLScience.