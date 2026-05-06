На краю космосу "зависла" стародавня галактика: вона не обертається

Галактики можуть зрештою перестати обертатися, але це несподівано на такому ранньому етапі історії Всесвіту.

Обертання є однією з найважливіших характеристик галактик. Але не всі галактики обертаються. Багаторазові зіткнення і взаємодії з іншими галактиками можуть позбавити ці космічні об'єкти їхнього кутового моменту. Вважається, що цей процес займає багато мільярдів років. Тому астрономи дуже здивувалися, коли виявили масивну галактику, що не обертається менш ніж через 2 мільярди років після Великого вибуху, пише Фокус.

XMM-VID1-2075 вже була відома як одна з наймасивніших галактик у ранньому Всесвіті. Вона має в кілька разів більше зірок, ніж Чумацький Шлях. Також у цій галактиці більше не відбувається утворення нових зірок, як показали минулі спостереження. Автори нового дослідження вирішили використати космічний телескоп Вебб для вивчення руху галактики XMM-VID1-2075 і двох інших галактик із раннього Всесвіту.

За словами вчених, для них стало несподіваним те, що галактика XMM-VID1-2075 не обертається, хоча повинна це робити.

Три галактики, хоча й схожі, демонструють абсолютно різну внутрішню динаміку. Одна з них явно обертається, інша виглядає дещо хаотично, а XMM-VID1-2075 не показує обертання, але демонструє дуже хаотичні внутрішні рухи своїх зірок.

Розмір галактики, відсутність зореутворення та обертання можуть бути результатом одного й того самого механізму. Замість кількох невеликих зіткнень, що сповільнили галактику, відбулося одиничне злиття з галактикою, яка оберталася практично в протилежному напрямку, вважають астрономи.

Є підтверджувальні докази цієї гіпотези. Астрономи виявили велике джерело світла, ймовірно іншу галактику, яка взаємодіє з XMM-VID1-2075 і змінює динаміку цієї галактики.

Хоча це дивовижне відкриття, малоймовірно, що ця галактика є винятком із правил. Астрономи вважають, що галактик, які не обертаються на ранньому етапі історії Всесвіту, може бути багато.

Автори дослідження кажуть, що наявні моделі передбачають, що на ранніх етапах існування Всесвіту була невелика кількість галактик, які не обертаються. Якщо буде виявлено велику кількість таких галактик, то теорію еволюції Всесвіту доведеться переглянути.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, IFLScience.