США провели перший наземний запуск ракет "Томагавк" із пускової установки Typhon (фото)

Під час навчань було продемонстровано роботу вертикальної наземної пускової установки Typhon, здатної запускати ракету "Томагавк" на відстань понад 1500 км.

Стратегія ведення війни в Тихому океані зміщується в бік наземних операцій. Ракети великої дальності, раніше прив'язані до кораблів, тепер переміщаються на острови. На підтвердження цього 5 травня під час військових навчань США провели перший запуск ракет "Томагавк" з вертикальної наземної пускової установки Typhon з території Філіппін. Ракета, випущена з острова Лейте, вразила ціль на відстані близько 630 км, пише Фокус.

Запуск з острова Лейте по цілі, розташованій приблизно за 630 кілометрів, демонструє здатність армії США наносити високоточні удари по всьому архіпелагу, посилюючи стримування і ускладнюючи планування дій противника в умовах війни в Тихому океані.

Пускова система Typhon надає США можливість нанесення глибоких ударів з наземних платформ. Вона знижує залежність від військово-морських і повітряних платформ в умовах високої загрози в Тихому океані.

Пускова установка Typhon забезпечує високоточне ураження важливих цілей в умовах військового протистояння. Вона може запускати ракети "Томагавк" і SM-6. Кожну пускову установку встановлено на причепі, який буксирує важка вантажівка M983A4 HEMTT, з чотирма контейнерами для ракет, що можуть підніматися вертикально для запуску, що забезпечує швидке розгортання і передислокацію в районах бойових дій.

Ракета "Томагавк", використана під час навчань, позначена як варіант BGM-109, є дозвуковою крилатою ракетою великої дальності, розробленою для нанесення високоточних ударів по важливих цілях у глибині ворожої території. Вона літає зі швидкістю близько 880 км/год. Ракета може вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів, а новіші версії — понад 1800 кілометрів.

Ракета "Томагавк" використовує багаторівневі системи наведення. Зіставлення контурів місцевості допомагає їй орієнтуватися в складних ландшафтах. Ракета летить на малій висоті, щоб зменшити ймовірність виявлення радіолокаційними системами.

Оператори можуть змінювати ціль ракети в польоті, використовуючи двосторонню передачу даних. Це забезпечує додаткову гнучкість під час динамічних бойових дій.

Однією з переваг пускової установки Typhon є її висока мобільність. Підрозділи можуть швидко перегруповуватися на важкодоступній місцевості, включно із суворими острівними ландшафтами. Це ускладнює їхнє виявлення та ураження.

Поєднання дальності, мобільності та точності пускової системи змінює підхід до дій сухопутних військ. Це дозволяє їм впливати на перебіг боїв далеко за межами можливостей традиційної артилерії.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Interesting Engineering, Army Recognition.